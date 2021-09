[한은 통신보고서]"공급 병목현상 점차 완화…델타변이는 리스크요인"

한국은행 '통화신용정책보고서(2021년 9월)'

[아시아경제 김은별 기자] 수요는 강하게 회복되는 데 반해 생산이 이를 따라가지 못하는 '공급 병목현상'이 발생하고 있지만, 이런 현상은 경제활동 재개가 진전되면서 점차 완화될 것으로 보인다고 한국은행이 밝혔다.

한은은 9일 '통화신용정책보고서'에서 "공급 병목현상이 생산비용을 올리면서 물가상승압력으로 작용한다"면서도 "최근의 공급병목 현상은 경제활동 재개가 진전됨에 따라 점차 완화될 것으로 보는 것이 대체적인 견해"라고 밝혔다.

대표적인 '공급 병목현상'으로는 반도체 공급부족과 해상물류 지체, 노동공급의 더딘 회복으로 인한 생산 제약 등이 있다.

앞서 미국 연방준비제도(Fed)도 7월 통화정책보고서에서 수요가 재화에서 서비스로 점차 옮겨가는 가운데 공급 차질도 생산 및 물류의 조정, 투자확대 등을 통해 완화될 것으로 예측했다. 미국 노동시장의 경우 9월 중 추가 실업수당이 종료되고 학교가 정상화되면서 노동공급 부족이 점차 완화될 것으로 전망되고 있다.

다만 최근 델타변이 확산에 따른 생산과 물류의 추가적 차질 가능성은 향후 공급병목 완화 속도의 리스크 요인으로 잠재돼 있다고 한은은 밝혔다.

한은은 "특히 글로벌 주요 생산기지인 아시아지역에서 반도체 등의 공급망 차질이 심화될 경우 공급병목 완화 시기가 예상보다 지연될 가능성이 있다"고 말했다. IHS마킷 등 최근 일부 기관은 아시아지역 감염병 상황을 감안해 차량용 반도체 부족 해소시점을 올해 말에서 내년으로 바꿨다.

한은은 "향후 공급 병목현상의 추이와 이에 따른 국내외 성장 및 물가에 대한 영향을 면밀히 점검해 나갈 필요가 있다"고 강조했다.

