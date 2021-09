"지난 10년간 고용지표 부진…노동 유연화·사회안전망 구축 필요"

경총, '지난 10년간 주요 고용지표 국제비교와 시사점' 발표

[아시아경제 이기민 기자] 10년간 부진한 흐름을 보이고 있는 고용 상황이 더욱 악화되는 것을 막기 위해 노동 시장을 유연화하고 사회안전망 구축에 내실을 기해야 한다는 지적이 나왔다.

한국경영자총협회은 9일 '지난 10년간 (2011~ 2020년) 주요 고용지표 국제비교와 시사점' 보고서를 발표하고 이같이 지적했다.

경총은 코로나19 이전(2011~2019년) 우리나라 주요 고용지표는 부진한 흐름을 이어왔다며 고용이 코로나19 이전 수준을 회복하더라도 OECD 평균 고용률보다 낮아 충분히 개선됐다고 보기 어렵다고 지적했다.

고용률은 2011년 OECD 국가 중 21위에서 2019년 28위, 실업률은 같은 기간 1위에서 20위로 하락했다. 특히 고용률은 2015년 이후 66%대에서 정체된 반면 G7 국가와 노르딕 4국은 고용률이 꾸준히 상승했다.

연령별 고용률의 경우 고령층은 우리나라가 OECD 평균보다 높았으나, 청년층은 우리가 OECD 평균보다 매우 낮은 편인 것으로 분석됐다. 2011~2019년 15~24세 청년층 평균 고용률은 25.6%로 OECD 평균 40.7%보다 15.1%포인트 낮았다.

같은 기간 우리나라의 실업률은 높아진 반면 OECD 평균은 지속적으로 낮아지며 우리와의 격차가 축소됐다. 2013년 한국의 실업률은 OECD 평균보다 4.9%포인트 낮았지만 2019년에는 1.6%포인트 높아졌다. 다만 지난해에는 우리나라가 코로나19에 의한 고용 충격이 상대적으로 적어 고용률과 실업률이 OECD 평균보다 모두 낮은 것으로 나타났다.

그러나 코로나19 이전부터 주요 고용지표가 부진했던 점을 고려하면, 고용이 코로나19 이전 수준을 회복하더라도 OECD 평균 고용률보다 낮아 충분히 개선됐다고 보기 어렵다고 경총은 주장했다.

경총은 이에 고용률이 코로나19 이전 수준을 회복하더라도 OECD 평균 고용률을 여전히 하회할 전망했다. 이형준 경총 고용·사회정책본부장은 "최근 우리나라 고용회복이 아직 더딘 점을 감안하면 고용 없는 경기회복의 가능성도 배제할 수 없다"며 "경쟁국에 비해 더 빠르고 완전한 고용회복을 위해서는 노동시장 경직성을 완화하는 동시에 사회안전망을 내실 있게 구축해 노동시장의 진입과 복귀에 부담이 없도록 해야 하고, 고용유지지원금 지원 기간을 최소한 올해 말까지 연장해 아직 어려움을 겪는 업종을 지원해야 한다"고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr