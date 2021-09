전북도, 올들어 69개 기업과 투자협약 체결

적극적인 투자유치 결실

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 올들어 지난달까지 총 69개 기업과 투자협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

산업구조 다각화 및 고도화를 위해 확대된 투자 인센티브를 활용하고 적극적인 기업유치 활동을 전개한 결과다.

특히 자동차·전장부품, 이차전지·소재, 신재생에너지, 농생명·식품, 금속·기계 산업 분야 등 전방위 기업들과 투자협약을 체결했다고 전북도는 설명했다.

아울러 쿠팡㈜, ㈜천보비엘에스, 두산퓨얼셀(주), 일진하이솔루스(주), 에너에버배터리솔루션(주) 등 1000억원 이상의 대규모 투자협약 체결도 이끌어냈다.

전북도는 기존기업 신증설 투자시 지원업종 제한 폐지 및 투자보조금 지원 한도를 최대 50억원에서 80억원으로 올리는 등 투자 인센티브 강화 전략을 마련해 기업들의 신·증설 투자를 유도하고 있다.

전북도는 9월 중에 에이치디티(의료기기), 리플러스코리아(합금철), 몰드(자동차 부품), 수한이엔지(정보통신), 시지트로닉스(반도체 소자) 등 5개 기업과 투자협약을 체결할 계획으로 강소기업들의 투자유치에 집중할 계획이다.

양선화 전북도 투자유치과장은 “전북도가 주력산업으로 키우고 있는 탄소산업을 비롯한 수소산업, 농생명산업, 미래자동차산업 등이 시너지를 발휘하면서 생태계를 구축해 나갈 수 있도록 연관 기업들에 대한 공격적인 투자유치 활동을 지속할 것”이라고 강조했다.

