면접교섭권 이유로 친모에 딸 안보낸 전 남편, 유죄 확정

[아시아경제 배경환 기자] 이혼소송 중 면접교섭권한을 이용해 자녀를 데려간 후 수 년간 인도하지 않고 연락을 방해한 남성이 대법원에서 최종 유죄를 확정받았다.

9일 대법원 2부(주심 민유숙 대법관)는 미성년자유인 혐의로 기소된 A씨에 대한 상고심 선고기일에서 징역 1년의 선고를 유예한 원심을 확정했다.

A씨(한국인)는 2007년 B씨(프랑스인)와 결혼해 2009년 딸인 피해자 C양을 출생했다. 하지만 2012년 A씨가 국내로 귀국한 이후부터 B씨와 별거에 들어갔고 C양의 양육은 B씨가 맡았다.

얼마 뒤 이혼한 이들은 법원을 통해 딸에 대한 친권을 이들 부부가 공동으로 행사하되 A씨는 프랑스에 있는 딸에게 매달 양육비로 250유로를 지급하며 딸에 대한 면접교섭을 프랑스와 A씨가 정하는 장소 등에서 진행하기로 결정했다. 하지만 A씨는 2014년 여름, 프랑스에서 B씨에게 딸을 인계받은 후 국내로 입국했다.

1심 재판부는 B씨의 진술을 포함한 검사가 제출한 증거들만으로는 A씨가 C양을 기망 또는 유혹해 한국으로 데리고 갔다거나 C양과 함께 한국으로 올 무렵에 이미 자기의 사실적 지배 아래 둘 계획이었다고 인정하기에 부족하다고 봤다. 다만 "A씨의 행위는 B씨의 피해아동에 대한 보호·양육권을 현저히 침해하는 것"이라며 미성년자 약취죄를 인정해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

2심도 A씨의 미성년자약취 혐의를 유죄로 봤다. 2심 진행 중 A씨가 아동을 친모에게 돌려보낸 점 등을 감안해 징역 1년의 선고를 유예했다.

대법원의 판단도 다르지 않았다. 재판부는 "A씨의 행위는 불법적인 사실상의 힘을 수단으로 피해아동을 그 의사와 복리에 반해 기존의 자유로운 생활 및 보호관계로부터 이탈시켜 자신의 사실상 지배하에 옮긴 적극적 행위와 형법적으로 같은 정도의 행위로 평가할 수 있다"며 "이는 미성년자약취죄의 약취에 해당한다"고 판시했다.

