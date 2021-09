고승범 금융위원장(왼쪽 세 번째)과 김기문 중소기업중앙회장(왼쪽 네 번째)이 9일 오전 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 금융위원회 중소기업·소상공인 현장 간담회에서 참석자들과 기념촬영하고 있다. 이날 고승범 금융위원장은 간담회를 통해 코로나19 위기 관련 중소기업·소상공인의 금융애로 및 만기연장·상환유예 등 금융지원 방안 관련 의견 청취를 하는 것으로 알려졌다./김현민 기자 kimhyun81@

