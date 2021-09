박영수 전 특검·현직 검사 등 7명 송치…‘가짜 수산업자’ 수사 5개월만

지난 4월 수산업자 사칭 김모 진술 통해 수사 시작

검경, 정치언론계까지 파장 확대

김무성 전 의원 차량 대여 의혹 등 수사 남아

[아시아경제 정동훈 기자] 박영수 전 특별검사와 현직 검사인 이모 부부장검사(전 서울남부지검 부장검사) 등 수산업자를 사칭한 김 모씨로부터 금품을 받은 주요 인사 7명이 검찰에 송치됐다. 검·경을 비롯해 정치·언론계까지 확대됐던 ‘가짜 수산업자’ 파문이 일어난지 5개월만이다.

서울경찰청 강력범죄수사대는 9일 김 모씨를 비롯해 박 전 특검과 이모 부부장검사, 이동훈 전 조선일보 논설위원, 엄성섭 TV조선 앵커, 이 모 중앙일보 논설위원, 정 모 TV조선 기자 등 7명을 검찰에 불구속 송치할 예정이라고 밝혔다. 다만 조사 대상에 포함됐던 주호영 국민의힘 의원과 배모 전 포항남부서장(총경·직위해제) 등은 ‘형사처벌 가액기준에 못미친다’고 결론을 내리고 불입건·불송치할 것으로 알려졌다.

경찰은 박 전 특검이 ‘포르쉐 렌트카를 무상 대여받아 렌트비 등을 수수했다’는 혐의와 관련해서는 차량 출입기록 등을 확인한 결과, 혐의 인정된다고 판단해 송치 결정을 내렸다. 이모 부부장검사 역시 명품지갑과 자녀학원 수강료, 수산물 등을 김모씨로부터 수수하고, 수입차량을 무상대여 받았다는 혐의가 인정됐다. 경찰은 지갑 판매처, 학원비 입금내역, 차량 출입내역 등을 확인했다.

다만 ‘사립대 옵티머스 사건’과 관련해서는 대가성이 있다고 판단하지 않았다. 앞서 옵티머스 펀드에 학교 자산 수백억원을 투자한 혐의를 받았던 사립대 이사장 A씨 사건에 김씨의 개입 의혹이 불거진 바 있다. A씨는 사립학교법 위반 등 혐의로 검찰 수사를 받았는데 김씨가 이 모 검사와 학교 관계자의 골프 회동 등을 주선했다. 해당 사건은 지난 5월 증거 불충분을 이유로 검찰 수사단계에서 무혐의 처분된 것으로 파악됐다. 경찰 관계자는 "건국대 관계자들과 김모씨의 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지, 만남 시기, 동부지검으로 사건이 이첩된 시기, 처리 절차 등을 살펴본 결과 대가성은 확인되지 않았다"고 밝혔다.

이밖에 주호영 의원과 배모 총경에 대해서는 김모로부터 받은 수산물 등의 가액 기준을 초과하지 않아 청탁금지법 위반 혐의에 대해 불송치 결정했다고 밝혔다. 다만 배모 총경은 수산물 등을 수수한 것이 과태료 부과대상 등에 해당해 감찰에 통보해 처리할 예정이다. 경찰 관계자는 "이후에도 ‘김무성 전 미래통합당(현 국민의힘)의원이 김모씨로부터 차량을 받아 사용했다’는 의혹과 관련해 조사를 계속해 입건여부를 결정할 것"이라며 "향후 대상을 불문하고 추가 단서가 포착되면 철저하고 엄정하게 수사할 예정"이라고 밝혔다.

청탁금지법에 따르면, 공직자가 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등을 받으면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해진다. 1회에 100만원 이하의 경우엔 직무관련성이 있을 경우에만 과태료를 부과한다.

일명 가짜 수산업자 사건으로 불리는 이번 사건은 경찰이 김씨의 116억원대 사기 사건을 수사하던 중 지난 4월 초 ‘현직 검사와 경찰, 언론인에 금품을 줬다’는 취지의 진술을 확보하면서 시작됐다. 경찰은 김씨의 진술과 휴대전화 포렌식 자료, 압수물 분석 등을 토대로 피의자와 금품 수수 내역 등을 특정한 뒤 차례로 불러 조사를 진행했다. 이 과정에서 이례적으로 현직 검사 사무실에 대한 압수수색이 이뤄지기도 했다

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr