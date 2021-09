서귀포해경, 원거리 조업어선·우도 응급환자 ‘긴급이송’

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주 서귀포해양경찰서(서장 황준현)는 8일 원거리 조업어선과 우도면에서 발생한 응급환자를 각각 경비함정과 파출소 연안구조정을 이용해 119 구급대에 안전하게 인계했다고 9일 밝혔다.

전날 오후 12시 20분께 서귀포 남쪽 142㎞ 해상에서 조업 중이던 어선 A호에서 외국인 선원 B씨(남, 20대, 베트남 국적)가 복통을 호소하며 쓰러졌다는 신고가 접수됐다.

서귀포해경은 경비함정을 현장으로 이동시켜 환자와 보호자를 태운 후 오후 6시께 서귀포항에 대기 중인 119 구급대에 환자를 인계했다.

또 우도에 거주하는 C씨(여, 80대)가 전날 오후 8시께부터 호흡곤란 증세가 나타나 우도보건지소로 이송됐고 오후 9시 7분께 해경에 긴급 이송을 요청했다.

서귀포해경은 성산파출소 연안구조정을 우도로 이동시켜 환자와 보호자를 태운 후 오후 9시 38분께 성산항에 대기 중인 119 구급대에 인계했다.

한편 서귀포해경은 올해 현재까지 51명의 응급환자를 이송했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr