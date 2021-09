국민의힘 '고발 사주 의혹'에 공명선거추진단 구성… 단장 김재원

김재원 언론 소통 강점, 검사 출신

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 대선 후보를 검증할 공명선거추진단을 구성하고 단장에 김재원 최고위원을 임명하기로 의결했다. 최근 불거진 윤석열 전 검찰총장과 관련한 의혹을 비롯해 당내 후보들의 논란에 총체적으로 대응하기 위해서다.

이준석 국민의힘 대표는 9일 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 "(여러 사실들을) 통합해서 살펴볼 수 있도록 공명선거추진단을 출범해 운영하기로 의결했다"면서 "공명선거추진단장은 전체적인 사항을 관리할 수 있고 언론과 소통이 편하고 전문적으로 대처할 수 있는 김재원 최고위원이 맡기로 했다"고 공표했다.

앞서 이 대표는 지난 7일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 후보 검증단 설치 계획을 밝혔다. 당시 그는 "보통 (당 후보가 선출된 뒤인) 선거대책위원회 시절에 두는데, 지금은 조금 더 일찍 설치해야 하는 것이 아니냐는 우려가 나올 정도로 정치 공세가 세다"고 말했다.

단장으로는 김진태 전 의원이 유력하게 검토됐으나 공정성 시비가 일자 무산된 바 있다. 이후 당내 여론을 고려해 검사 출신의 김 최고위원을 선임한 것으로 보인다.

공명선거추진단은 가장 먼저 윤 전 총장과 관련한 '고발 사주 의혹' 대응과 진상규명을 진행할 것으로 보인다. 이 대표는 고발 사주 의혹 고발장과 미래통합당(국민의힘 전신) 시절 제출한 고발장이 유사하다는 언론 보도에 대해 "저희도 원문을 입수해서 어떤 경위인지 살펴볼 수 있도록 하겠다"면서 "김 최고위원이 공명선거추진단에서 살피도록 하겠다"고 밝혔다.

