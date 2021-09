법원, 'GWDC' 사업 종료 행정 처분 취소 소송 '각하'

"구리소식지 게재와 구리시의회 보고 행위, 행정처분 볼 수 없어"

[아시아경제 라영철 기자] 법원이 '구리월드디자인시티(GWDC)' 조성 사업 민간사업자가 제기한 '사업 종료 행정처분 취소' 소송을 '각하'했다.

의정부지방법원 제1행정부(오병희 부장판사)는 "구리소식지 게재 행위와 구리시의회 보고 행위는 원고의 법률상 지위에 직접적인 법률적 변동을 일으키는 행정처분으로 볼 수 없으므로 이 사건 소는 부적법하다"며 9일 판결 이유를 밝혔다.

재판부는 판결문에서 "'구리소식지'는 구리시민에게 지자체의 정책과 활동 등을 알리고 홍보하기 위해 발행하는 소식지일 뿐 여기에 사업 종료에 관한 내용이 기재돼 있다고 해 사업이 종료되는 법률상 효과가 발생하는 것은 아니다"라고 설명했다.

이어 "구리시의회 보고는 사업의 현안 사항을 보고한 것으로 행정기관 간의 사실적 행위에 불과한 점, GWDC 사업은 구리시가 국토교통부로 친수구역으로 지정 제안해 시행한 것"이라며 "구체적인 사업계획을 수립하는 과정에서 미국 법인 등과 체결한 협약을 종료하고 재무·경제성 분석 용역결과 사업 추진도 타당하지 않다고 판단돼 친수구역 지정이 이뤄지지 않았다"고 덧붙였다.

그러면서 "지방자치단체와 중앙 관계부처(국토교통부, 행정안전부, 환경부)와 협의 등 절차를 진행하던 것에 불과하고, 행정청 내부 행위에 불과해 대외적으로 법규에 의한 권리 설정, 의무 부담, 기타 법률상 효과를 발생케 하는 행위가 있었다고 보기 어려운 점, 친수구역 조성사업 종료에 관해 아무런 절차적 규정이 없고, 중앙부처와 협의 결과 역시 행정절차 종료를 위한 별도 규정이 없다고 결론 내린 점 등을 고려했다"고 판시했다.

앞서 원고 측인 민간사업자(K사)는 지난달 이 사건의 소취하서를 재판부에 제출했으나, 시는 원고 측의 소 취하에 동의하지 않고 소송을 진행, '각하' 판결을 받아냈다.

이로써 구리시 3개 시민단체와 민간사업자인 K모사 측이 지난해 7월부터 구리시를 상대로 GWDC 조성사업 종료에 대한 집행정지 및 무효확인 신청 등 행정소송은 연이어 각하됐다.

안승남 시장은 "4건의 행정소송 판결을 통해 GWDC사업을 종료한 시 결정에 대한 정당성과 신뢰를 확보하게 됐다"면서 "GWDC사업 종료와 관련한 더 이상의 소모적인 논쟁 없이 후속 사업인 (가칭) 구리시 한강변 도시개발사업을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr