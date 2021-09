마켓컬리, 추석 상차림 최대 25% 할인 … 간편식 80여종 선보여

[아시아경제 조인경 기자] 마켓컬리가 추석 명절을 열흘 앞두고 농·축·수산물과 간편식, 주방용품 등 추석 상차림 관련상품을 판매한다고 9일 밝혔다.

마켓컬리는 추석 상차림에 필요한 정육, 수산, 과일, 채소 등 약 130종의 식품을 선보이는 농축수산물 기획전을 22일까지 진행한다. '소호담'의 1등급 한우 프리미엄 세트, '법성포참맛' 영광굴비, 사과·배 세트 등 제수용 외에 선물용으로도 활용할 수 있는 다양한 상품들을 최대 25% 할인된 가격으로 판매한다. 행사 기간 중 정육, 수산, 과일·채소 등 3개 상품군별로 각 20%(최대 2만원) 추가 할인되는 쿠폰도 제공한다.

동그랑땡, 떡갈비 등 적전류부터 찜, 탕류, 나물, 떡, 한과까지 간편 상차림에 필요한 약 80개 HMR 상품은 최대 20% 할인 가격에 선보인다. '미자언니네' 전 세트, '메이필드호텔 낙원'의 소갈비찜, '소중한식사' 잔치잡채 등 데우기만 하면 완성되는 다양한 간편식을 집중 판매한다.

추석음식 준비를 위한 주방용품 약 65종도 최대 30% 할인 가격에 선보인다. 16일 오전 11시까지 '에델코첸'의 프라이팬을 1만9900원 특가에 판매하며, 5만원 이상 구매 시 '크린랩 친환경 지퍼백 20매'를 증정하는 사은 이벤트도 함께 진행한다.

추석 시즌에 맞춰 지난 2일엔 모바일 선물하기 서비스도 오픈했다. 마켓컬리의 선물하기 카테고리에 들어가 상품을 선택한 후, 상대방의 이름과 휴대전화 번호만 입력하면 카카오톡 또는 문자를 통해 선물과 감사 메시지를 보낼 수 있고, 이후 선물 수령자가 본인의 배송지 정보를 입력하면 택배배송을 통해 상품을 받을 수 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr