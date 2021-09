페이코인, 가상화폐 프로젝트 최초로 ISMS 인증 획득

가상자산사업자 신고 위한 준비 모두 마쳐

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 결제 플랫폼 페이코인이 가상화폐 프로젝트 중 최초로 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 획득했다.

9일 다날핀테크는 페이코인 발행사인 ‘페이프로토콜AG’가 ISMS 인증을 취득했다고 밝혔다. ISMS 인증은 한국인터넷진흥원(KISA)이 정보시스템의 보호조치가 기준에 적합한지 검증한 후 이뤄진다. 가상자산사업자는 ISMS의 기본 세부 통제항목 325개 외에 가상화폐 특화항목 56개를 추가로 통과해야 획득할 수 있다.

이번 인증 획득은 가상화폐 발행사가 지갑 및 노드 등 블록체인 전 부문에 걸쳐 인증을 받은 최초 사례다. 페이코인 측은 향후 특정금융정보법에 대한 대응 뿐만 아니라 사용자가 안전하게 이용할 수 있는 서비스를 구축한 것이라고 설명했다.

페이코인은 이번 ISMS 인증을 받음으로써 가상자산사업자 신고를 위해 필요한 준비도 모두 마쳤다. 앞으로 다날핀테크가 제공 중인 페이코인 결제서비스와 가상화폐를 활용한 다양한 라이프스타일 서비스 확대에도 탄력을 받을 것으로 예상된다.

황용택 다날핀테크 대표는 “이번 페이프로토콜AG의 ISMS 인증 취득을 통해 페이코인 서비스의 가상자산사업자 신고를 위한 모든 준비를 마쳤다”며 “페이코인의 신뢰성을 보장하고 안정적인 가상화폐 기반 서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.

