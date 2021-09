윤호중 “윤석열, 기자회견 협박하는 태도로 일관…국회 우습게 보나”

[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 9일 윤석열 전 검찰총장 기자회견을 두고 “협박하는 태도로 일관했다”며 “국회를 우습게 보는 것 같다”고 비판했다.

윤 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “윤 전 총장은 거친 감정을 난무없이 쏟아내는 난폭 기자회견을 했다”며 이같이 말했다.

그는 “겸손한 자세로 사실을 밝히고 자세히 설명하는 기자회견이 아니었다. 괴문서다, 공작하지 마라, 내가 그렇게 무섭느냐, 숨지 말고 나오라며 생중계를 지켜보는 국민들 앞에서 화가 잔뜩 난 모습을 보였다”며 “지도자의 언어와 태도가 아니다. 무소불위 특수부 검사로 살아온 권력자의 언행”이라고 꼬집었다.

이어 “윤 전 총장이 국회로 불러달라고 이야기했는데 국회는 윤 전 총장을 무서워하지 않는다”며 “그러나 윤 전 총장은 국회를 우습게 보는 것 같다. 때가 되면 부를테니 보채지 말길 바란다”고 강조했다.

수사기관을 향해서는 “대검찰청 감찰부가 제보자 휴대폰을 분석하고 손준성 검사 개인 컴퓨터 포렌식 작업도 진행하고 있다고 한다”며 “신속한 수사와 철저한 진상규명이 이뤄져야 한다. 국민 여러분이 박근혜 정권 국정농단을 엄단한 것처럼 윤석열 검찰의 정치공작, 선거개입, 국기문란 역시 좌시하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

