홈앤쇼핑, 'ICT 어워드 코리아 2021'서 과기부 장관상 수상

[아시아경제 이준형 기자] 홈앤쇼핑은 'ICT 어워드 코리아 2021'에서 과학기술정보통신부 장관상인 디지털서비스혁신부문 통합대상을 수상했다고 9일 밝혔다.

ICT 어워드 코리아 2021은 혁신적이고 우수한 디지털 서비스를 선보여 정보통신기술(ICT) 산업을 주도하는 기업을 선정하는 행사다. 한국정보과학진흥협회가 주최하고 과기부, 경기도, 네이버, 카카오 등 다양한 기관과 기업 등이 후원한다. 수상 부문은 ▲서비스혁신 통합 ▲디지털 인사이트 통합 ▲웹사이트 품질 ▲기술혁신 통합 ▲커뮤니케이션 통합 ▲콘텐츠·마케팅 통합 등 6개다.

홈앤쇼핑은 다양한 연령대의 고객을 대상으로 사용자 조사(UT)를 진행해 쇼핑몰 애플리케이션(앱)의 기능을 고도화한 점에서 높은 평가를 받았다. 실제 홈앤쇼핑은 UT를 통해 사용자 측면에서 혜택 관련 서비스, 추천상품, 실시간 라이브 쇼핑 기능 등을 직관적이고 편리하게 구성했다. 또한 이번 어워드에서 홈쇼핑 업계에서는 유일하게 수상해 의미가 크다는 게 회사의 설명이다.

홈앤쇼핑 관계자는 "모바일 쇼핑 부문에서 여러 성과를 쌓아온 결과 장관상 수상이라는 결실을 보게돼 기쁘다"면서 "앞으로도 고객의 쇼핑 편의성을 바탕으로 더 향상된 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr