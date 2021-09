분당차병원 암센터, 다학제 진료 3000례 달성

[아시아경제 김지희 기자] 차의과학대학교 분당차병원 암센터가 국내 최단기간 다학제 진료 3000례를 달성하고 기념식을 개최했다고 9일 밝혔다. 2016년 췌담도암 파트에 처음으로 다학제 진료를 도입한 데 이어, 현재 대장암, 부인암, 갑상선암, 두경부암, 유방암, 간암, 폐암을 비롯해 모든 암 질환에 다학제 진료를 시행하고 있다. 지난해에는 한 해 동안 암 다학제 진료 1000례를 기록하기도 했다.

분당차병원 다학제 진료는 한 명의 환자를 진료하는 데 평균 5개 진료과, 7명의 교수가 참여한다. 평균 진료 시간은 30분이다. 환자 만족도 조사에서도 100% 만족도를 보였고 재발암이나 전이암 등 중증 희귀, 난치암의 치료 성공률이 높아졌다. 내과, 외과, 혈액종양내과, 영상의학과, 방사선종양학과 등 관련 분야의 암 전문의가 한 자리에 모여 진단부터 수술, 항암 및 방사선, 면역항암, 신약 치료 단계별로 계획을 짜고 환자맞춤형 치료를 진행한다.

실제 다학제 진료를 받은 환자들은 생존 기간이 향상 됐다. 진단 당시 수술이 불가능했던 3~4기의 환자들이 항암 치료 후 사이즈를 줄여 수술할 수 있는 경우도 늘었다.

고광현 분당차병원 암 다학제 진료위원장은 “다학제 진료는 한 사람의 주치의에 의존하던 기존의 진료 방법에서 벗어나 환자 치료를 위해 관련된 진료과 의료진들이 한자리에 모여 진료하고 의견을 모아 최상의 진단과 치료계획을 결정하는 치료 시스템”이라며 “단발성이 아닌 진단부터 완치되는 순간까지 추적 관찰하며 최선의 치료로 환자를 끝까지 책임진다는 방침을 정하고 있다"고 말했다.

분당차병원은 췌담도암, 간암, 대장암, 유방암, 부인암, 두경부암, 폐암, 위암, 비뇨 등 모든 암 질환에 대해 18개 진료과 전문 의료진과 다학제 전담전문 간호사가 팀을 구성해 다학제 진료를 운영하고 있다.

