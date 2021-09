중기부, 수출 중기 1105개사에 최대 2000만원 지원

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 9일 2021년 물류전용 수출바우처 사업 참여기업을 선정, 9월부터 본격 지원한다고 밝혔다.

중기부는 지난 7월 추경예산 109억원을 확보해 물류전용 수출바우처 사업을 신설, 수출중소기업 1105개사를 선정하고 기업당 최대 2000만원(정부보조율 70%)의 물류전용 바우처를 지급한다.

일반물류 지원분야에 선정된 1039개사는 물류전용 바우처를 통해 수출바우처사업 누리집의 국제운송비 서비스를 이용하거나 물류사에 관계없이 해상·항공운임 및 보험료를 최대 2000만원(정부보조율 70%)까지 지원받을 수 있다.

장기운송계약 지원분야에 선정된 66개사는 국적선사 에이치엠엠(HMM)과 장기운송계약을 직접 체결하고, 미주 서안향 정기선박에 200TEU의 선적 공간을 제공받아 안정적인 해상물류를 도모할 수 있게 됐다.

일반물류 지원 분야에 선정된 김영균 ㈜아로마티카 대표는 "수출경기는 작년에 비해 많이 좋아졌지만 물류비가 급등해서 어려움이 많았다"면서 "이번 물류전용 수출바우처사업이 물류비 상승으로 인한 경영 어려움을 많이 해소해줄 것 같다"고 기대했다.

장기운송계약 지원 분야에 선정된 김기복 아쿠아수산(주) 대표는 "선박 예약도 힘들고 컨테이너 비용이 너무 많이 올라 수출을 하고 싶어도 못하는 상황이었다"면서 "이번 사업을 통해 안정적인 선박 공급과 고정운임을 활용할 수 있어 수출에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

강기성 중기부 글로벌성장정책과장은 "중기부는 수출바우처 사업을 통한 국제운송비 지원 외에도 중소기업 해상운송 지원사업, 온라인수출 공동물류사업 등 중소기업 물류애로를 완화하기 위해 다양한 사업을 운영 중"이라면서 "수출물류에 어려움을 겪는 중소기업들은 해당 사업들을 적극 이용해주시기를 바란다"고 전했다.

