SK텔레콤, '소형지진감지센서' 8000곳으로 설치 확대

기상청, 경북대와 우정사업본부, 해양경찰청 협조로 2200여곳 추가 구축 완료

소방청과 협력해 연내 8000여곳까지 구축 확대??? 전국 단위 네트워크 완성

고정된 위치서 대량의 센서 데이터 수집할 수 있어 지진 분석에 큰 도움 기대

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 3,500 등락률 +1.16% 거래량 175,090 전일가 301,500 2021.09.09 12:24 장중(20분지연) 관련기사 '10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열SK텔레콤, 오픈소스 컴플라이언스 분야 ISO 국제인증 획득'아마존' 품은 11번가, 해외직구 거래액 3.5배 증가 close 과 기상청, 경북대학교는 대한민국의 지진대응체계 고도화를 목표로 소방청, 우정사업본부, 해양경찰청 등 전국 단위의 인프라를 갖춘 공공기관들과 손잡고 소형 지진감지센서 설치 규모를 대폭 확대한다고 9일 밝혔다.

SK텔레콤과 기상청, 경북대 초연결융합기술연구소는 지난해 전국의 SK텔레콤 기지국과 대리점 등 3000여 곳에 설치했던 소형 지진감지센서를 연말까지 전국 8000곳으로 확대 설치하게 된다.

소형 지진감지센서는 기상청의 정밀 센서와 달리 중규모 이상 지진의 진앙지 인근 진동만 감지할 수 있어 조밀한 관측망이 요구된다. SK텔레콤은 기존 설치 규모의 2.7배에 달하는 이번 센서 확대 구축을 마치면 10㎢당 3~4개의 센서가 설치돼 전국 단위의 지진 감지가 가능해진다고 밝혔다.

SK텔레콤과 기상청, 경북대는 이번 설치 규모 확대로 지진 탐지망의 조밀도를 대폭 향상시켜 오탐지 최소화 연구 등 국가 지진대응체계 고도화에 힘을 보탤 수 있을 것이라고 설명했다.

SK텔레콤은 이미 전국 단위의 시설을 보유한 우정사업본부와 대한민국 해안가를 관할하는 해양경찰청과의 협력으로 추가 구축 5000여 곳 가운데 이미 2200곳 이상에 소형 지진감지센서를 설치했다고 밝혔다. 우정사업본부는 전국의 시 단위 총괄국과 동 단위 창구국 등 1600여 우체국에 1900여개의 센서를, 해양경찰청은 해안가 인근의 파출소 및 출장소 330여 곳에 센서를 설치했다.

또한 소방청과 전국 각지에 위치한 119안전센터 및 지역대 2600여 곳에 소형 지진센서를 설치하기로 합의했다. SK텔레콤은 전국에 고르게 위치한 소방청 덕분에 전국 단위의 촘촘하고 고른 지진관측 연구 네트워크를 완성할 수 있게 됐다고 밝혔다.

한편, 기상청은 확대 설치되는 지진감지센서를 통해 관측자료가 보강되면 진도 정보가 상세해지는 것은 물론 지진 조기경보 시간 단축 연구에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대했다. 기상청은 소형 지진감지센서를 통해 확보한 진동 데이터를 기상청의 전국 정밀지진관측소 338곳의 관측 자료와 비교해 지진 분석 성능을 검증하고 있으며 지진정보 서비스에 활용할 수 있을지 여부 등을 검토 중이다.

박명순 SK텔레콤 인프라 밸류 혁신 그룹장은 “대한민국을 지진으로부터 안전하게 지키기 위한 활동에 정부 및 공공기관, 경북대와 힘을 모을 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 통신사가 보유 중인 인프라를 적극 활용해 지속적이고 다양한 ESG 경영 활동을 추진하겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr