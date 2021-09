김기현 "文정부, 부동산 3무·3탄·3불…세제 개혁할 것"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 코로나19, 부동산, 국가부채 등 분야에서 문재인 정부의 실정을 비판하며 정권 교체 당위성을 피력했다. 여당이 민생보다는 '언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률'(언론중재법) 통과에 집중한다는 점도 거론하며 맹렬히 비판했다.

김기현 국민의힘 원내대표는 9일 국회 교섭단체 대표 연설에서 "더불어민주당 대선 후보들 중 누가 본선 후보가 되든 결국 문재인 정권 시즌2일 뿐"이라며 "이렇게 되면 지금 우리가 겪는 이 비정상의 시대가 영구 고착화될 것"이라고 주장했다.

그는 특히 현 정권의 아킬레스건으로 꼽히는 부동산 문제를 강하게 지적했다. 무능력·무책임·무개념의 3무(無), 세금폭탄·규제폭탄·감시폭탄의 3탄(彈), 불만·불신·불안만 남은 3불(不)이라고도 표현했다. 김 원내대표는 "문 정권 28번 부동산 대책을 발표했으나 헛방이고 혼란만 더 키웠다"며 "임대차 3법, 말 그대로 재앙이 됐다"고 꼬집었다. 다만 이를 해결할 수 있는 방안으로 공급 확대, 민간 참여 확대, 대출규제 완화, 보유세와 양도세 인하를 주장했다. 국민의힘은 부동산 세제를 개혁할 태스크포스(TF)도 구성할 계획이다.

김 원내대표는 문 정권이 '빚잔치'를 벌이고 있어 그 책임도 물어야 한다고 했다. 그는 "정권 출범 첫 해만 해도 400조 원대 예산이었는데, 5년 새 무려 200조 원이나 늘었다"며 "어디 유전이라도 발견됐고, 땅 파면 희토류 나오고, 우리 바다 도처에서 천연가스 막 뿜어 나왔는가"라고 질타했다.

코로나19로 어려운 시기에 민주당이 민생보다는 언론중재법 개정안 통과에 더 관심 있다는 점도 거론했다. 민주당은 전일 윤호중 원내대표의 교섭단체 연설에서도 언론중재법 개정안 통과 의지를 강조한 바 있다. 이에 김 원내대표는 "선거에서 이길 궁리에만 빠져 민생과 관계없는 정쟁 법안에만 매달리고 있다"며 "민주당에게 언론재갈법은 ‘문(文)생법안’이기 때문"이라고 비꼬았다. 국민의힘은 언론중재법 개정안이 통과될 경우 퇴임 대통령에 대한 비판, 권력비리 의혹 사건들이 감춰질 수 있어 최대 수혜자로 문 대통령이 될 것이라고 주장해왔다.

