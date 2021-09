中企 97% "공급원가 올라"…평균 상승률 26.4%

중소기업중앙회 '업종별 납품단가 반영 실태조사'

45.8% "납품대금에 비용 상승분 전혀 반영 못해"

"납품대금 인상 비협조적 업종은 공정위가 관리해야 "

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업 10곳 중 9곳 이상(96.9%)는 지난해 말 대비 올해 공급원가가 상승했다고 느끼는 것으로 파악됐다.

중소기업중앙회는 중소기업 647곳을 대상으로 올 6월28일부터 7월22일까지 '업종별 납품단가 반영 실태조사'를 실시한 결과 이 같이 나타났다고 9일 밝혔다. 실태조사 결과 중소기업들은 공급원가 평균상승률이 26.4%에 이른다고 답했다.

공급원가가 상승했다고 응답한 기업 중 45.8%는 납품대금에 비용 상승분을 전혀 반영하지 못했다. 47.9%는 상승분을 일부 반영했다고 응답했다. 비용 상승분을 납품대금에 전부 반영한 기업은 6.2%에 그쳤다. 일부 반영한 기업 중 공급원가 상승분 대비 납품대금 반영 수준은 평균 31.4%였다.

응답 기업 54.7% 비용 상승분을 반영하지 못한 주된 이유로 '치열한 가격 경쟁으로 단가 인상 요청 어려움'을 꼽았다. 이어

거래단절 등 불이익 우려(22.8%)', '계약상 조정불가조항 존재(13.5%)' 등이 뒤를 이었다.

또한 중소기업 10곳 중 8곳(78.5%)는 납품단가 연동제 도입이 필요하다고 강조했다. 납품단가 연동제 도입이 불필요하다고 응답한 기업은 3.9%에 불과했다. 납품단가 반영이 미흡하다는 응답률이 높았던 '승강기', '레미콘' 등 2개 업종에서는 납품단가 연동제가 필요하다는 의견이 각각 100%, 83.3%로 높게 나타났다.

양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 "공급원가 상승에도 불구하고 납품대금 인상에 비협조적인 업종에 대해서는 공정거래위원회에서 중점 실태조사 업종으로 선별해 강력한 현장조사와 시정조치가 뒤따라야 한다"고 말했다. 양 본부장은 "원자재 가격 급등에 따른 중소기업 피해를 최소화하기 위해 납품단가 연동제 도입에 대한 논의가 필요한 시점"이라고 덧붙였다.

