누적 673명 발생

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 전날 24시 기준 코로나19 확진자 14명이 발생했다고 9일 밝혔다.

이로써 순천시 코로나19 누적 확진자는 673명이다.

신대지구 유치원발 코로나19 확진자가 10명, 자가격리 해제 전 검사에서 3명, 감염경로를 조사 중인 확진자 1명 이다.

전날 신대지구 유치원 학부모가 확진판정을 받아 실시한 검사에서 유치원생과 학부모 등 10명의 코로나19 확진자가 발생했다.

