"중남미 소비재, 온라인 공략해야"…KOTRA, 진출전략 보고서

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 '코로나19 이후 중남미 소비 트렌드 변화 및 우리 기업의 진출전략' 보고서를 발간한다고 9일 밝혔다.

보고서에서는 코로나19 이후 멕시코, 브라질, 칠레, 페루, 아르헨티나 등 중남미 주요 5개국 이커머스 시장의 변화를 점검하고, 유망 K소비재를 중심으로 우리 기업의 중남미 진출을 위한 실질적인 전략을 제시한다.

시장조사기관 '이마케터'에 따르면 지난해 중남미 온라인 시장은 전년 동기 대비 63.3% 성장해 시장규모가 처음으로 1000억달러를 넘겼다. 코로나19를 계기로 이들 지역에서 3800만명이 온라인 구매를 경험한 것으로 파악됐다. 지난해 중남미 국가별 전자상거래 시장의 전년 동기 대비 성장률은 멕시코 81%, 브라질 66%, 칠레 30%, 페루 50%였다.

아메리카 마켓 인텔리전스(AMI)가 마스터카드와 함께 중남미 13개국을 대상으로 지난해 진행한 설문에 따르면 응답자의 62%는 코로나19로 현금사용을 줄이고 카드 등 대체 수단을 이용했다고 답했다. 칠레(67%)와 페루(68%)에서 그 비중은 더 높게 나타났다. 브라질에서도 올해 전체 소매 구매 중 카드 사용이 50%를 넘어설 것으로 전망된다.

이처럼 이커머스 시장이 급성장하면서 중남미 주요 기업들도 발빠른 대응 전략을 내놓고 있다. 메르카도 리브레와 아마존 멕시코 등 주요 온라인 플랫폼이 물류창고 확대와 배송 시스템 개선 등을 추진한 사례가 대표적이다. 아르헨티나에서 화장품을 배송하고, 페루에서 개인위생 제품을 1시간 안에 배달해주는 신규 서비스를 제공하는 점도 두드러진 변화다.

김기중 KOTRA 중남미지역본부장은 "우리 기업의 이커머스 시장 진출을 확대하기 위해 올 하반기 멕시코, 브라질, 페루 등에서 온라인 플랫폼 입점 사업을 계획하고 있다"며 "지속적인 지원을 통해 우리 기업들의 성공적인 진출을 돕겠다"고 말했다.

이번 보고서는 KOTRA 해외시장 누리집에서 무료로 볼 수 있다.

