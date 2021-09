GC녹십자웰빙, 태반 유래 '엑소좀' 간세포증식·항염증 효과 확인

국제 특허 출원

[아시아경제 김지희 기자] GC녹십자웰빙은 태반에서 유래한 ‘엑소좀’의 간세포증식 및 항염증 효능에 대해 국제 특허(PCT)를 출원했다고 9일 밝혔다. 특허명은 ‘태반 유래 엑소좀을 함유하는 간세포 증식 및 항염증 효능 조성물’이다.

엑소좀은 생체분자들을 주변 세포에 전달하는 나노입자 크기의 작은 세포 소포체다. 체내 다양한 체액에 존재한다. 세포 내부의 단백질, 핵산, 지질, 펩타이드, miRNA등 다양한 활성성분을 포함하고 있다. 이번 특허는 태반에서 농축된 엑소좀의 특이적인 바이오마커 8종(CD81, CD63 등)과 간손상 질환에 대한 간세포 보호 및 항염증 효과에 대한 내용을 담고 있다.

GC녹십자웰빙 연구팀은 태반 유래 엑소좀을 간독성 유발물질로 처리시킨 'HepG2' 세포에 처치한 결과, 엑소좀이 간세포를 회복 및 증식시키는 것을 확인했다. 또 의도적으로 염증을 유발시킨 마우스 대식세포에서도 염증 지표인 산화질소 제거율이 소염진통제인 ‘디클로페낙’보다 높게 나타났다.

GC녹십자웰빙 관계자는 “태반에서 추출된 엑소좀은 인체에서 유래된 물질인 만큼 안전하고 세포 투과율이 높아 의약품 및 기능성 신소재로써 높은 효능이 기대된다”며 “관련된 기전 연구를 지속해나갈 예정”이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr