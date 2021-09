춤으로 민주화 염원한 故 이애주, 다큐멘터리로 조명

김영조 감독 '춤·꾼 이애주' 10∼12일 네이버TV 방송

국립무형유산원은 지난 5월 별세한 이애주 국가무형문화재 승무 보유자를 다큐멘터리로 조명한다고 9일 전했다. 그의 예술혼과 철학을 다룬 김영조 감독의 '춤·꾼 이애주'를 10∼12일 네이버TV에서 방송한다.

이애주는 춤으로 민주화를 염원한 예술가다. 1980년대 민중의 한을 춤사위로 풀어냈다. 대표적인 독무는 '바람맞이.' 1977년 연우무대 개관공연에서 김덕수·이광수의 사물놀이 연주에 맞춰 처음 보였다. 하늘로 비상하는 듯한 몸짓은 민주화의 염원이 깃들며 유명해졌다. 1987년 6월 항쟁 당시 길거리와 광장에서 그 어떤 구호보다 뜨겁게 대중의 마음을 움직였다.

그는 무명옷을 입고 온몸으로 괴로움을 표현해 물고문으로 숨진 박종철 열사의 넋을 달랬다. 최루탄을 맞고 쓰러진 이한열 열사의 영결식에서 운구행렬을 이끌며 한풀이 춤도 보였다. 당시 그는 "나의 몸짓은 그대로 민중의 것이기에, 그것은 민족의 행방과 통일의 물살에 뛰어드는 모습 바로 그것이며, 때문에 이 한판 춤에 나의 모든 것, 내 삶과 실천과 이상을 거는 것이다"라고 말했다.

지조 높은 삶은 25분 분량 다큐멘터리에 그대로 담겨 있다. 전통춤 계승자라는 면모뿐만 아니라 이애주가 생전에 탐구한 '춤의 근원'에 대해서도 다룬다. 인터뷰에서 이애주는 자신의 기본 춤사위가 승무에서 나왔다는 사실을 밝힌다. 그러면서 "승무는 인간의 희로애락 등 모든 감정이 들어간 삶의 본질"이라고 강조한다.

'춤·꾼 이애주'는 국립무형유산원이 디지털 아카이브를 활용한 단편영화 제작을 지원하는 '아카이브 제작지원'의 성과물이다. 자세한 정보는 국제무형유산영상축제 누리집 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr