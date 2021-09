올해의 과학도서 20종·문화상품 3종 선정

과기정통부-과학창의재단

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 ‘올해의 과학도서’ 20종 및 ‘올해의 과학문화상품 3종을 선정해 9일 발표했다.

2021년 올해의 과학도서에는 총 325종의 도서가 접수돼 전문가 심사를 통해 어린이 6종, 청소년 5종, 성인 9종 등 총 20종이 뽑혔다. 선정도서에는 과기정통부 장관의 인증서 및 인증마크가 부여된다. 과학기술분야 출연연구기관과 함께하는 과학기술 나눔운동 실천, 보급처 공모, 관련부처 연계(여가부 등) 등을 통해 소외지역 초?중?고, 지역아동센터, 복지관 및 해외 한인학교 등 650여 곳에 선정도서 3500여 권을 무료보급할 예정이다.

지역 도서관 중심으로 과학책 읽기 문화 활동을 장려하기 위하여 과학독서 학습 프로그램 개발 등 도서 활용 촉진을 지원할 예정이며, 과학문화 바우처 상품 제공, 저자 강연회 실시, 시각장애 아동·청소년을 위한 오디오북 제작 지원을 추진할 예정이다.

우수과학문화상품 공모전에는 공모와 추천을 병행해 총 84종의 상품을 발굴해 부문별 전문가 심사 및 국민투표를 거쳐 최종 3개 상품을 선정했다. 선정 상품은 교육부문 STEAM 학습 키트 1종, 가족단위로 참여 가능한 과학공연 1종, 대중 대상 과학지식을 전달하는 방송프로그램 1종이다. 과학문화 바우처와 연계하여 상품 이용권을 지원하고, 온라인 실시간 소통판매 기획전 개최, 상품 맞춤형 컨설팅 제공을 위한 관계자 교류회 개최 등을 지원할 예정이다.

자세한 내용은 창의재단 누리집 및 과학문화 포털 ‘사이언스올’에서 확인할 수 있다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr