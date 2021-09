불법 웹툰도 AI로 제거한다

마크비전, 불법 콘텐츠 모니터링(Anti-Piracy) 플랫폼 출시

[아시아경제 김철현 기자] 인공지능(AI) 위조상품 모니터링 서비스를 제공해 온 마크비전은 불법 콘텐츠 모니터링(Anti-Piracy) 플랫폼을 새롭게 출시한다고 9일 밝혔다. 마크비전이 자체 개발한 AI 모델에 기반해 설계된 이번 플랫폼은 온라인상의 불법 콘텐츠를 자동으로 감식하고 식별해 유출 여부를 확인하고 제거하는 작업을 지원한다.

이 플랫폼은 불법 콘텐츠를 24시간 자동으로 모니터링하며 약 10만여개 불법 콘텐츠 웹사이트 데이터베이스 구축을 통한 비교분석 기술로 정확도가 높다. 사용자 인터페이스는 콘텐츠의 불법 사용 현황은 물론 유통 채널까지 함께 확인이 가능한 형태로 구성됐다.

이 플랫폼이 가장 활발하게 사용될 것으로 예상되는 분야는 웹툰, 웹소설 등 주로 이미지와 텍스트로 구성된 콘텐츠 산업이다. 마크비전은 향후 해당 플랫폼의 적용 범위를 음악, 영상, 게임 등 다양한 미디어 엔터테인먼트 영역으로 확대한다는 방침이다.

이인섭 마크비전 대표는 "물리적 상품을 보호할 수 있는 위조상품 모니터링에 무형의 콘텐츠 자산까지 체계적으로 관리할 수 있는 플랫폼이 더해지면서 기업들에게 보다 다차원적인 IP 보호 시스템을 제공할 수 있게 됐다"며 "콘텐츠 산업의 한류 열풍이 거세지고 있는 만큼 이번 신규 플랫폼에 대한 잠재 수요는 높을 것으로 생각한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr