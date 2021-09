국민의힘, '고발 사주' 내부 조사 착수…공명선거추진단 발족

고발장 당 내부서 활용 정황

윤석열 뿐 아니라 당에도 악재



이준석 "원문 입수해 살펴볼 것"

윤석열 캠프선 "정치공작"

[아시아경제 이현주 기자] 검찰 측으로부터 전달된 것으로 의심 받는 여권 인사 대상 고발장이 국민의힘에 전달되고 실제 이를 바탕으로 고발까지 이루어졌다는 정황이 속속 드러나면서 당 차원의 진상 규명과 납득할 만한 조치가 필요하다는 목소리가 커지고 있다. 일단 국민의힘 측은 이 사안을 조사할 ‘공명선거추진단’을 발족하고 대응해나갈 방침을 밝혔다.

9일 정치권에 따르면 지난해 4월 손준성 당시 대검찰청 수사정보정책관이 김웅 의원에게 건넨 뒤 미래통합당으로 넘겨진 의혹을 받고 있는 고발장은 결국 당 내부에서 활용됐다. 실제 4월 김 의원으로부터 당에 전달된 고발장은 8월 당 차원 고발장의 초안과 내용 및 오류 부분까지 거의 유사한 것으로 알려졌다.

고발장이 김 의원에게 전달된 과정이나 전달자 등에 대한 면면은 향후 검찰 조사에 의해 밝혀질 것으로 보인다. 그러나 ‘4월 고발장’이 당에 어떻게 접수됐든 해당 고발장을 당 내부에서 활용한 정황이 이미 드러나고 있는 건 별개의 문제다. 따라서 국민의힘은 이번 사안이 대선 후보자뿐 아니라 당 자체에도 악재가 될 것으로 보고 이날 김재원 최고위원을 단장으로 한 ‘공명선거추진단’을 출범시켰다. 추진단은 이번 사건과 관련해 누가 얼마나 관여했는지와 함께 경선 후보자 개입 여부 등을 살필 것으로 보인다. 이준석 국민의힘 대표는 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 "저희도 원문을 입수해서 어떤 경위인지 살펴볼 수 있도록 하겠다"고 말했다.

사건 관련자들은 국민의힘에 대한 압박을 이어가고 있다. ‘8월 고발장’ 속 피고발인인 최강욱 열린민주당 대표는 이날 MBC라디오에 출연해 "이 대표도 이제는 당이 움직인 걸로 인정하고 내부조사를 해봐야 되겠다 사실상 그렇게 얘기하는 것 아니냐"며 "그전까지는 당이 공식적으로 받은 게 없으니 할 게 없다는 식의 불구경 얘기였는데 이제는 그 얘기를 못할 것 같다"고 말했다. 반면 윤석열 전 검찰총장 측은 정치 공작이라고 항변하고 있다. 윤희석 캠프 대변인도 같은 라디오에 출연해 "잘 알려지지 않은 신생 매체가 윤 후보를 특정해 보도했고 또 20건이 넘는 아주 다양한 형식의 기획기사를 시나리오가 있는 듯 하나씩 풀었다"며 "보도가 나오자마자 여당이 총공세를 했고 검찰이 감찰 지시했고 박범계 법무부 장관이 엄호하면서 대단히 신속하고 노골적 행보들이 이어지고 있다. 작년 ‘채널A사건’을 떠올리지 않을 수 없다"고 의혹을 제기했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr