러 언론 "탈레반 과도정부 11일 출범식…대사급 참석할 듯"

러시아와 중국, 터키, 이란, 파키스탄, 카타르 등 초대

"탈레반, 아프간 새 정부임은 부정할 수 없어" 인정 분위기

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 무장정파 탈레반의 과도정부 출범식이 11일 열릴 예정이며 러시아에서 대사급 대표단이 파견될 계획으로 알려졌다고 러시아 언론들이 보도했다. 러시아 외에 중국과 이란, 파키스탄 등 주변 관련국에도 대표단 초청이 이뤄진 것으로 알려졌다.

8일(현지시간) 러시아 리아노보스티 통신은 탈레반 소식통의 말을 인용해 아프간 과도정부의 출범식이 오는 11일로 예정돼 있다고 보도했다. 리아노보스티 통신에 따르면 발렌티나 마트비옌코 러시아 연방의회 상원의장은 이날 출범식 대표단 참석과 관련한 기자들의 질문에 "아마도 모든 것이 대사급 수준이 될 것"이라고 말했다고 전했다.

마트비옌코 의장은 "탈레반이 아프가니스탄의 영토 전체를 통제하고 있고, 오늘날 아프가니스탄의 새 정부라는 것은 사실이고 이는 부정할 수 없다"고 강조했다. 이어 "현재로서는 아프간 정부가 어떻게 작동할지, 국가 구조가 어떻게 될지, 국가에서 어떻게 행동할지, 국제 관계를 어떻게 구축할지를 결론 내리기 어렵다"고 덧붙였다.

아프간 과도정부의 출범식에는 러시아 뿐만 아니라 중국, 터키, 이란, 파키스탄, 카타르 등도 함께 초청된 것으로 알려졌다. 러시아는 탈레반을 테러단체로 지정해 두고 있지만, 그동안 카타르에 있는 탈레반 정치사무소와는 접촉과 협상을 지속해온 것으로 알려졌다.

러시아 정부는 지난달 중순 탈레반이 아프간 수도 카불을 점령한 뒤에는 탈레반의 정권 장악을 현실로 인정해야 한다는 입장을 밝혔으며, 현재 중국과 함께 카불 주재 대사관도 그대로 유지하고 있는 상태다.

