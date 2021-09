호남대 대학일자리센터, 취업성공동아리 하반기 간담회 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)는 지난 8일 취업성공동아리 참여자 30명이 참여한 가운데 실시간 온라인 간담회를 가졌다고 9일 밝혔다.

이날 간담회에서는 취업성공동아리 2021년 1학기 운영 현황을 점검하고 하반기 운영 계획을 세운 뒤 보고서 작성법 및 정산 방법에 대한 안내가 진행됐다.

이어 대학일자리센터 성공 취업을 위한 역량 강화 프로그램들의 정보들을 제공하고, 하반기에도 적극적인 활동을 약속하며 간담회를 마무리 했다.

대학일자리센터 ‘취업성공동아리 Study Jobs’는 재학생들의 취업역량강화와 구직활동을 위한 스터디 모임으로 2021년 3월부터 총 10개팀을 선발해 운영되고 있다.

2021년 참여자 중 1학기 현재 알선 및 서류, 면접 컨설팅을 진행하며, 7명이 취업에 성공했고 지속적인 스터디 활동과 대학일자리센터의 체계적 지원으로 공모전, 자격증 취득 등 알찬 성과를 거두고 있다.

