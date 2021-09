유한킴벌리, 산림청과 ‘탄소중립·ESG경영’ 협력 강화

탄소중립 활동 등 민관 기후변화대응 협력 확대

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 산림청과 '탄소중립 활동과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 상호협력'을 위한 업무협약을 맺었다고 9일 밝혔다.

이번 업무협약은 전 지구적 과제인 기후변화 대응을 위한 민관 협력을 강화하고 ESG 경영 연계를 통해 산림 가치와 영향력을 높이기 위해 추진됐다.

유한킴벌리와 산림청은 ▲개발도상국 산림전용과 황폐화 방지 사업 ▲산림탄소상쇄사업, 산림교육·치유, 정원 등 국내외 산림사업 공동검토·민관 협력 ▲기업 탄소중립과 친환경 활동 활성화를 위한 산림효과 지표발굴·연계방안 검토 등을 협력할 예정이다.

1984년 부터 유한킴벌리는 '우리강산 푸르게 푸르게' 캠페인을 통해 37년간 국·공유림에 나무 5400만그루 이상을 심었다. 아름다운 숲 발굴, 숲속학교 조성, 접경지역 숲복원, 몽골 유한킴벌리숲(사막화방지숲) 조성 등을 통해 기후변화에 능동적으로 대응해왔다. 또한 올해 4월부터 산림청과 함께 용인 석포숲에 시민참여형 탄소중립의 숲 1호를 조성하는 사업도 진행했다.

올해 초 ESG 위원회를 출범한 유한킴벌리는 환경경영 3.0을 통해 2030년까지 지속가능한 원료를 사용한 제품 매출 비중 95% 이상 달성 계획을 수립했다. 지속가능한 산림인증 펄프 사용, 포장재를 절감하는 대용량 제품 공급, 재생 포장지 사용, 생분해 가능 제품 출시 등 탄소 중립 목표도 함께 추진하고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr