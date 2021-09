국민참여 뉴딜펀드 추가 조성…1000억원 규모

11월 말 일반인 대상 판매 예정

[아시아경제 박선미 기자] 1000억원 규모 국민참여 뉴딜펀드가 추가 조성된다. 펀드상품은 11월 말 800억원 규모로 출시돼 시중 은행·증권사 및 온라인을 통해 최대 2주간 일반국민을 대상으로 판매될 예정이다.

9일 금융위원회는 오는 10일 뉴딜펀드 위탁운용사 모집공고를 시작으로 국민과 투자성과 공유를 위한 1000억원 규모 국민참여 뉴딜펀드 조성을 추진한다고 밝혔다. 국민참여 뉴딜펀드 추가조성분의 재원은 펀드 출시를 통해 모집될 국민자금 800억원과 재정 200억원으로 구성된다. 조성된 1000억원 규모의 펀드는 뉴딜 분야를 영위하는 상장기업 또는 상장예비기업에 투자되며, 투자자금 회수 시 발생하는 수익은 펀드에 가입한 국민들과 공유한다.

뉴딜펀드 주관기관인 산업은행과 성장금융은 10일 국민참여 뉴딜펀드를 결성·운용하게 될 위탁운용사의 모집공고를 시작으로 10월말 8개 운용사를 최종 선정할 계획이다. 펀드상품은 11월말 또는 12월초 800억원 규모로 출시돼 시중 은행·증권사 및 온라인을 통해 최대 2주간 일반국민을 대상으로 판매될 예정이다.

금융당국 관계자는 "지난 3월 출시된 국민참여 뉴딜펀드에 대한 국민의 높은 관심과 1차 조성분의 투자진행 상황 등을 감안해 추가조성을 추진하기로 한 것"이라며 "정부와 뉴딜펀드 주관기관은 국민참여 뉴딜펀드의 실제 운용전략 등을 국민들에게 주기적으로 알리고, 결성된 펀드의 투자진행 현황을 꼼꼼히 점검해 나갈 것"이라고 전했다.

