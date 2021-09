신한라이프, 창헬스케어와 건강관리 서비스 손잡아

[아시아경제 오현길 기자] 신한라이프는 헬스케어 서비스 기업 창헬스케어와 건강관리(헬스케어) 사업 고도화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

양사는 디지털 헬스케어 사업과 서비스 연계, 헬스케어신규 사업 공동 개발·이행, 건강 데이터 확보, 질환·질병 유발 분석 등을 활용한 협업 등을 추진할 계획이다.

2012년 설립된 창헬스케어는 기업 임직원 대상 헬스케어 서비스와 만성질환 등 질환자 의료지원 서비스, 건강검진 연계 개인 건강 기록(PHR) 관리 서비스 등을 제공하고 있다.

이번 업무 협약은 신한캐피탈이 운용을 맡고 있는 '원신한 커넥트 신기술투자조합 제1호' 50억원 투자와 함께 진행됐다.

최승환 신한라이프 디지털혁신그룹장은 "사후보장에 그쳤던 보험사의 역할이 점차 사전예방관리로 확대되고 있다"며 "헬스케어 노하우를 접목시켜 신한라이프가 종합 돌봄서비스 제공자로서 고객에게 더욱 가치있는 상품과 서비스를 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.

