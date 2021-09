신협, 1년8개월 만에 온뱅크 가입자 120만명 돌파

예·적금 총액 지난달 말 8조3144억원

수신액 35%는 저율과세 상품에서 유입

[아시아경제 송승섭 기자]신협중앙회 모바일 플랫폼 ‘온뱅크’가 출시 1년 8개월 만에 가입자 120만 명을 돌파했다.

9일 신협에 따르면 온뱅크는 매월 평균 6만여명이 지속해서 유입돼 가입자가 120만명을 넘어섰다.

예·적금 총액은 지난달 말 8조3144억원에 달한다. 신협은 저율과세 혜택이 온뱅크의 인기요인이라는 설명이다. 수신액의 35%에 해당하는 2조9493억원이 저율과세 상품으로 유입됐다.

간편 송금 기능에 대한 고객만족도도 높다. 간편이체는 보안매체 없이 300만원까지 계좌 송금이 가능하다. 한도 내에서 100만원까지 카카오톡·메시지로 송금할 수 있다. 8월말 기준 전체 이체건수의 91%는 간편이체로 진행됐다. 지난 4월부터 한 번의 보안매체 인증으로 더 많은 금액을 송금할 수 있는 ‘플러스 간편이체’서비스가 출시된만큼 이용률이 더 높아질 거라는 설명이다.

온뱅크에서 가입할 수 있는 모바일 상품을 출시한 영향도 있다. 신협의 유니온 시리즈는 모바일을 통해 비과세 혜택(이자 소득세 14% 면제, 농어촌특별세 1.4% 부담)을 누릴 수 있다.

김윤식 신협중앙회장은 “언택트 시대에 상호금융권 최초로 비대면 조합원 가입이 가능한 온뱅크는 신협 디지털 혁신의 결정체”라고 강조했다.

