고창군, 30일까지 자동차세 연납 접수

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 자동차 소유자의 세금 절감과 자동차세 자진 납부를 위해 연납 신청을 오는 30일까지 접수받는다고 9일 밝혔다.

자동차세 연납제도 이달 말까지 하반기(12월 부과) 자동차세를 연납할 경우 자동차세 연세액의 2.5% 할인 혜택을 제공한다.

납부기한은 이달 30일까지이며 납부방법은 금융기관 방문 납부와 가상계좌, 인터넷뱅킹, 신용카드, 위택스, 인터넷 지로 등으로 다양하게 납부할 수 있다.

이달 말일까지 납부하지 않으면 세액공제 혜택을 받을 수 없으며 오는 12월에 정기분 자동차세가 부과된다.

자동차세를 연납한 후 소유권 이전이나 폐차 등을 하게 되면 이전이나 폐차일 이후의 납부액에 대해서는 환급되며 차량이전 등록 시 연납승계 신청을 하면 자동차세 승계도 가능하다.

군 관계자는 “자동차세 연납제도는 절세할 수 있는 좋은 제도인 만큼, 연납 신청을 놓친 납세자는 이달에는 꼭 신청해서 혜택을 받길 바란다”고 말했다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr