상호금융, 상반기 순이익 1조8376억…전년比 23.9%↑

대출규모·저원가성 예금 증가로 이자이익↑

농협, 순익 1조4601억…전년比 12.4%↑

[아시아경제 이광호 기자]농협과 신협, 수협, 산림조합 등 국내 상호금융조합 상반기 당기순이익이 이자수익 확대로 증가했다.

9일 금융감독원이 발표한 '2021년 상반기 상호금융조합 영업실적'에 따르면 상호금융의 순이익은 1조8376억원으로 전년 동기(1조4835억원) 대비 23.9%(3541억원) 늘었다.

신용사업부문(금융) 순이익이 2710억원 늘었고, 경제사업부문은 코로나19 영햐엥 따른 외식자제로 인한 하나로마트 등 농산물 거래 증가 등으로 적자폭이 5289억원으로 축소됐다.

업권별로는 농협이 1조4601억원으로 1년 전보다 12.4%(1612억원) 뛰었고, 신협이 2487억원으로 59.0%(923억원), 수협이 818억원으로 1286.4%(759억원), 산림이 470억원으로 110.8%(247억원) 증가했다.

상호금융조합의 상반기 총자산은 608조6000억원으로 지난해 말(584조1000억원) 대비 4.2%(24조5000억원) 증가했다.

연체율은 1.55%로 지난해 말(1.54%) 대비 0.01%포인트 상승했다.

가계대출 연체율은 1.10%로 지난해 말(1.19%) 대비 0.09%포인트 개선됐고, 기업대출 연체율은 2.32%로 0.09%포인트 악화됐다.

고정이하여신비율은 1.88%로 지난해 말(2.02%) 대비 0.14%포인트 개선됐다.

농협이 1.52%로 가장 낮고, 이어 산림(2.13%), 수협(2.54%), 신헙(2.91%) 순이다.

금감원 관계자는 "상호금융조합은 대출규모 및 저원가성 예금 증가 등에 따른 이자이익 증가 및 경제사업 손실 축소 등으로 순이익이 증가했다"며 "연체율, 고정이하여신비율 등 건전성 지표는 대출규모 증가 및 코로나19 금융지원 효과 등으로 양호한 상태를 보이고 있으나, 코로나19 장기화로 인해 향후 잠재 부실이 현재화될 가능성이 있다"고 평가했다.

이어 따라 금감원은 코로나19 금융지원으로 인한 잠재 리스크에 선제적으로 대비하기 위해 ▲가계 및 기업대출의 증가속도 안정화를 위해 지속적인 모니터링 ▲부실 가능성에 대비해 손실흡수능력 제고 및 부실자산 정리 적극 유도 ▲선제적 리스크 관리를 강화할 계획이다.

아울러 일시적으로 자금난을 겪고 있는 취약 계층에 대해서는 선제적인 채무조정 등을 통해 금융부담 완화를 지속할 예정이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr