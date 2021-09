SK E&S, 美에너지솔루션 기업 인수…수소 이어 '에너지 新산업' 도전장

美 그리드 솔루션 분야 선도 기업 Key Capture Energy 지분 약 95% 인수 경영권 확보

[아시아경제 김혜원 기자] SK E&S가 에너지를 저장했다가 적재적소에 활용하는 에너지솔루션 시장에 뛰어든다.

SK E&S는 미국의 그리드 솔루션 기업인 키 캡처 에너지(KCE)의 지분 약 95%를 인수해 경영권을 확보했다고 9일 밝혔다. SK E&S는 향후 2~3년 동안 KCE의 경영권 인수와 신규 프로젝트 추진 등에 약 6억달러(약 7000억원)를 투자할 예정이다.

2016년부터 미국 내 그리드 솔루션 사업을 추진해 온 KCE는 현재 약 3GW의 에너지저장시스템(ESS) 프로젝트 포트폴리오를 구축한 기업이다. 현재 뉴욕과 텍사스 주를 중심으로 사업을 전개하고 있다. 향후 재생에너지 비중이 커질 예정인 미국 북동부와 중부 지역 및 캘리포니아 등으로 시장을 확대할 계획이다.

그리드 솔루션은 재생에너지가 증가함에 따라 필연적으로 발생하는 전력 공급의 변동성과 전력망의 불안정성을 보완하기 위해 전기를 저장하는 시설인 ESS를 활용하되, 송전망과 배전망에 연계된 ESS를 인공지능(AI) 기술과 접목시켜 전기 공급을 일정하게 유지하도록 하는 에너지 분야의 신산업을 일컫는다.

재생에너지를 통한 전력 공급이 날씨와 시간에 따라 들쭉날쭉 하더라도 안정적으로 전기를 공급하고, ESS에 저장해 둔 전기를 가격이 높은 시간대에 판매할 수 있어 고수익을 창출할 수 있는 분야다.

이처럼 그리드 솔루션은 재생에너지의 보완재적 성격 때문에 재생에너지 산업과 함께 꾸준한 성장이 예상된다. 글로벌 컨설팅 업체 우드맥킨지에 따르면 세계 최대 시장인 미국의 ESS 기반 그리드 솔루션 산업은 올해 약 6GW 규모에서 연평균 60% 이상 성장해 2030년에는 76GW 규모로 12배 이상 커질 것으로 전망된다.

앞서 지난 1일 SK E&S는 회사의 비전인 '파이낸셜 스토리'를 공표하는 자리에서 에너지솔루션 분야 글로벌 선도 기업으로의 도전을 선언한 바 있다. SK E&S는 국내 최대 민간발전 회사로 대규모 전력거래 경험과 SK그룹이 보유한 배터리와 소프트웨어 역량, KCE의 그리드 솔루션 사업 전문성에서 시너지를 찾을 방침이다. 추가로 자금을 투자하고 사업 모델을 고도화해 2025년까지 KCE를 미국 내 1위 기업이자 글로벌 톱티어로 성장시킨다는 목표다.

그리드 솔루션 사업 분야가 재생에너지 확대에 따른 전력 공급의 불안정성을 해결하고, 대규모 송전·배전망이 필요하지 않아 전력망 증설에 따른 사회적 비용 절감 효과도 크다는 게 SK E&S의 설명이다.

실제로 미국 메사추세츠 주의 대표적인 휴양지 낸터켓 섬은 여름 휴가철의 급격한 전기 수요 증가 때문에 약 48km에 달하는 해저 송전선 증설이 불가피한 상황이었으나, 6MW 규모의 ESS를 설치해 투자비를 절반 수준으로 절감한 사례가 있다.

유정준 SK E&S 부회장은 "세계적으로 탄소중립 실현이 시급한 과제인데, 에너지 생산 부문에서만 이를 해결하려 하는 것은 바람직하지 못하다"면서 "KCE의 에너지 솔루션 서비스를 통해 잉여 전기를 활용하는 등 전기 공급의 효율성을 높이고, 소비자의 효율적 전기 사용을 극대화한다면 온실가스 감축에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

