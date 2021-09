부여 능산리 고분군, '부여 왕릉원'으로 명칭 변경

공주 송산리 고분군도 '공주 무령왕릉과 왕릉원'으로 바뀌어

"명칭만으로 무덤 주인 쉽게 알 수 있게 돼" 안내판 등 정비

'공주 송산리 고분군(公州 宋山里 古墳群)'과 '부여 능산리 고분군(扶餘 陵山里 古墳群)'의 명칭이 각각 '공주 무령왕릉과 왕릉원(公州 武寧王陵과 王陵園)'과 '부여 왕릉원(扶餘 王陵園)'으로 바뀐다. 문화재청은 백제 능(왕·왕비 묘)과 원(세자·세자빈·세손 묘)의 지위를 파악해 국가지정문화재 사적의 명칭을 변경한다고 9일 전했다. 오는 17일 관보로 고시할 예정이다.

무덤을 지칭하는 명칭은 형태와 성격에 따라 분(墳), 능(陵), 총(塚), 묘(墓) 등으로 나뉜다. 공주 송산리 고분군과 부여 능산리 고분군의 고분(古墳)은 옛 무덤을 지칭하는 일반적인 용어다. 두 사적의 성격과 위계에 맞지 않는다는 지적이 있었다. 문화재청 측은 이번 개선에 대해 "소재지와 유형으로만 불리던 사적 명칭에 무덤 주인을 병기한 것"이라며 "명칭만으로 무덤 주인을 쉽게 알 수 있게 됐다"라고 설명했다.

1963년 사적으로 지정된 공주 송산리 고분군은 백제 웅진 도읍기(475~538)에 조성된 일곱 기의 고분이다. 1971년 무령왕릉의 지석이 발견돼 고대 왕릉 가운데 유일하게 무덤 주인을 파악할 수 있었다. 부여 능산리 고분군은 백제 사비 도읍기(538~660)에 마련된 무덤들로, 현재까지 열일곱 기의 고분이 확인됐다. 서쪽에서 발견한 절터에서 백제 금동대향로(국보), 부여 능산리사지 석조사리감(국보) 등이 출토돼 왕실 무덤임이 확인됐다.

문화재청 측은 "충청남도, 공주시, 부여군과 함께 지정명칭 변경에 따른 안내판 정비와 문화재 정보 수정 등 후속 조치를 신속히 추진하겠다"라고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr