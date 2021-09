"끝까지 째려보고 당당했다"…화상 입은 호떡집 주인, 가해자 엄벌 촉구

"왜 안 잘라줘" 끓는 기름에 호떡 던져…주인 3도 화상

[아시아경제 허미담 기자] 호떡을 잘라주지 않는다는 이유로 한 손님이 끓고 있는 기름에 호떡을 집어 던져 가게 주인이 화상 입은 사건이 발생했다. 호떡집 주인은 가해자에 대한 엄벌을 촉구했다.

대구 북구 동천로의 한 호떡집 주인인 A씨는 9일 세계일보와의 인터뷰에서 "가해자 B씨는 끝까지 째려보기만 하고 경찰 앞에서도 당당하던데 강력한 처벌을 받았으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "사건 발생 후 (B씨) 일행 중 두 명이 차례로 가게에 왔다"며 "한 명은 환불을 요구했고, 한 명은 '손님이 달라면 주지 말이 많냐. 그러니 그렇게 (B씨가) 화를 내지'라고 말했다"고 당시를 회상했다.

또 B씨 일행은 경찰이 다녀간 후에도 건너편 카페 야외 테이블에 앉아 A씨가 가게 문을 닫고 병원에 갈 때까지 A씨를 계속 주시했던 것으로 전해졌다.

A씨는 현재 몸 상태에 대해선 "의사 선생님 말씀으론 화상은 다친 후 진행이 계속되다가 치유가 된다더라"며 "이번 주말이나 다음 주 초쯤 상태를 보고 수술하기로 했다. 언제 퇴원할지는 수술 끝나고 경과를 봐야 할 것 같다"고 전했다.

앞서 지난 5일 B씨는 A씨의 호떡집에서 호떡 2개를 주문한 후, 일행과 함께 나눠 먹는다며 호떡을 잘라달라고 요구했다. 그러나 A씨는 가게에 부착된 '커팅 불가' 표시를 안내하며 이를 거절했다.

그러자 B씨는 호떡을 끓는 기름에 집어 던졌고, 기름은 A씨를 향해 튀었다. 이 사고로 A씨는 오른쪽 손등, 어깨, 가슴 등에 화상을 입었다. 특히 A씨는 넓은 부위에 걸쳐 2도 화상을 입고, 심한 부위에는 3도 화상을 진단받아 입원 치료 중인 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 퇴원한 뒤 피해자 조사 등을 통해 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr