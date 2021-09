[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 최근 관내 고층 건축물인 호반써밋플레이스에서 화재 발생 시 대응역량을 강화하기 위한 훈련을 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 훈련은 코로나19로 인한 훈련축소를 극복하고 다양한 화재 상황맞춤형 대응전략 준비 및 진압기술 숙달을 위해 계획됐으며, 관내 고층건축물 뿐만 아니라 전통시장, 지하역사, 목조문화재에 대해서도 향후 3개월 동안 집중적으로 진행될 예정이다.

소방차량 9대와 소방공무원 35명이 참여해 ▲가상의 화점 선정하여 실질 방수훈련 실시 ▲고가사다리차 등 특수차 활용 가능여부 판단 및 차량 부서위치 숙달 ▲현장 진입로, 위치별 진입동선 중점확인과 같은 내용으로 훈련이 진행됐다.

양영규 서부소방서장은 "다양한 대상, 다양한 방법으로 훈련을 진행하여 언제나 안전한 서구를 만들 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr