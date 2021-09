매크로 등 이용 추석열차 승차권 부당유통 ‘강력대응’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도가 추석열차 승차권 부당유통 행위 근절에 나선다.

한국철도는 매크로 프로그램을 이용해 승차권을 부당하게 선점한 후 웃돈을 받고 판매하는 등 추석열차 승차권 불법거래를 단속해 적발 즉시 업무방해죄로 수사를 의뢰하는 등 법적 대응에 나설 방침이라고 9일 밝혔다.

매크로 프로그램을 이용해 승객이 몰리는 요일·시간대 열차 승차권을 다수 구매하는 행위는 판매업무의 적정성과 공정성을 방해하는 것으로 업무상 방해죄에 저촉돼 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처할 수 있다는 게 한국철도의 설명이다.

중고나라, 번개장터 등 온라인 중고거래 플랫폼에서 불법으로 거래되는 의심정황도 단속대상에 포함된다.

이 경우 한국철도는 실시간 제재를 요청하고 사안에 따라선 매크로 이용자와 마찬가지로 고발조치 하는 등 대응 수위를 높여갈 계획이다.

앞서 한국철도는 지난해 설과 추석에 승차권 불법거래 의심자 8명을 적발해 철도사법경찰대에 수사를 의뢰했다.

한국철도 관계자는 “웃돈을 주고받는 승차권 불법거래 행위나 불법 매크로 사용자를 제보한 사람에게는 열차 할인쿠폰 또는 무료 이용권을 제공할 계획”이라며 “불법거래가 의심될 경우 한국철도 홈페이지에 ‘고객의 소리’ 또는 전용 이메일을 통해 적극 제보해 줄 것을 당부한다”고 말했다.

