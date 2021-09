정부, 우리금융 잔여지분 매각 나서…예보 지분 10% 판다

금융위, 예보 지분 10% 매각 위해 경쟁입찰 돌입

20년째 묵힌 우리금융 민영화 작업 탄력

[아시아경제 김진호 기자] 금융위원회가 우리금융지주 잔여 지분 매각을 위한 경쟁입찰 절차에 돌입한다. 20년째 답보 상태에 빠져 있는 우리금융의 완전 민영화 작업이 탄력을 받을 전망이다.

금융위원회는 우리금융지주 잔여 지분 매각을 위한 '희망수량 경쟁입찰' 절차를 실시한다고 9일 밝혔다. 금융위는 지난달 23일 공적자금관리위원회를 열어 '2021년도 하반기 우리금융 잔여지분 세부 매각 방안'을 결정했다. 지난 4월 잔여지분 중 2%를 블록세일을 통해 매각한 후 시장수요 확인을 거쳐 경쟁입찰 방식으로 최대 10% 지분을 매각하기로 결정했다.

다만 투자의향서 접수나 본입찰 단계에서 유효경쟁이 성립되지 않거나, 입찰가격 등이 공자위에서 정한 기준에 미치지 못한 경우에는 희망수량경쟁입찰을 중단하고 블록세일로 전환될 수 있다.

낙찰자 결정 기준은 원칙적으로 예정가격 이상으로 입찰 가격을 제출한 투자자들을 대상으로 입찰가격 순으로 결정한다. 과점주주 매각의 특수성을 감안해 비가격요소도 일부 반영된다.

4% 이상의 지분을 신규로 취득하는 투자자는 사외이사 추천권을 확보할 수 있다.

금융위는 "금번 매각이 성공적으로 마무리 될 경우 사실상 완전한 우리금융지주 민영화가 달성된다"며 "예보가 아닌 민간 주주가 최대주주로 자리매김함에 따라 주주 중심의 경영이 더욱 촉진될 것으로 기대된다"고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr