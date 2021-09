[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소는 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 9,210 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,210 2021.09.09 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일명성티엔에스, 2차전지 분리막필름 건조 특허 취득명성티엔에스, 220만주 유상증자 결정 철회 close 에 대해 전현직 대표이사의 횡령과 배임혐의설의 사실 여부와 구체적인 내용에 대해 조회공시를 요구했다고 9일 공시했다. 답변시한은 이날 오후 6시까지다.

