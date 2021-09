뉴스버스 측 "제보자 국힘 사람이었다…다른 캠프에 몸담지 않아"

김웅 "제보자 황당한 캠프 가 있다" 발언에 뉴스버스 측 "전형적인 메신저 공격"

[아시아경제 윤슬기 기자] 윤석열 전 검찰총장의 이른바 '고발 사주' 의혹을 보도한 뉴스버스 이진동 발행인이 이 사건을 제보한 A 씨가 "국민의힘 측 사람이었다"라고 강조했다.

이 발행인은 9일 오전 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 A 씨를 공익신고자로 볼 수 없다는 일각의 주장에 대해 "A 씨는 뉴스버스 취재에 응했을 뿐"이라면서 "(A 씨는) 손준성 검사가 누군지도 잘 모른다. 신분을 알아야 의도하고 공작도 하지 않느냐. A 씨를 공격하는 것은 전형적인 메신저 공격"이라며 이같이 말했다.

김웅 국민의힘 의원이 '(A 씨가) 지금은 황당한 캠프에 가 있다'고 주장한 것과 관련해서는 "(지금은) 캠프 쪽에 몸 담고 있다고 듣진 않았다"라고 밝혔다.

또 8일 윤 전 총장이 기자회견에서 '고발 사주' 의혹을 최초 보도한 뉴스버스에 대해 "정치 공작을 하려면 인터넷매체 말고 메이저 언론을 통해서 하라"고 발언한 것과 관련해서는 "편향적 언론관"이라며 "뉴스버스는 인터넷신문으로 분명히 정기간행물 등록돼 있다. 소수나 작은 곳에 대해서는 아예 무시해버리는 매우 기득권적인 편향된 언론관이라고 생각한다"라고 비판했다.

윤 전 총장이 '괴문서'라고 표현한 보도에 대해 이 발행인은 "텔레그램 메신저에 있던 손준성 보냄을 통해서 (문건을) 작성 전달한 사람이 검사로 추정된다. 당시 법조인대관에 수록된 2만명 넘는 법조인 중에 손준성이라는 이름은 대검찰청 수사정보정책관 한 사람이었다"라면서 "그 전달된 고발장이 야당 법률지원단에 전달했을 것이란 정황이 구체적으로 나오고 있지 않냐. 지난 4월8일 최강욱 의원에 대한 추가 고발장, 그리고 이제 미래통합당이 그때 8월 이 고발장, 이게 판박이처럼 상당 부분 일치한다"라고 주장했다.

한편 '고발 사주' 의혹과 연루됐다고 알려진 김 의원과 윤 전 총장은 8일 국회에서 각각 기자회견을 열었다. 김 의원은 "고발장을 받았는지 기억나지 않는다"라며 "당시 총선 선거운동에 집중하느라 저에게 제보되는 많은 자료에 대해 검토할 시간적 여유조차 없었다"라고 말했다.

윤 전 총장은 "어떤 문건이든 간에 출처와 작성자가 확인돼야 신빙성 있는 근거로써 의혹도 제기하고 문제도 삼을 수 있는 것인데 그런 게 없는 문서는 소위 괴문서라고 하는 것"이라며 "진행 중인 내용들을 꼼꼼히 잘 보시고, 다시는 이런 정치공작에 현혹되지 마시라"라면서 목소리를 높였다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr