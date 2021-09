카카오뱅크, ‘중저신용자 첫 달 이자 지원’ 내달 9일까지 연장

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 지난 6월부터 진행한 ‘중·저신용 고객 대상 대출 첫 달 이자 지원’을 내달 9일까지 한달 더 연장한다고 9일 밝혔다. 한 달 이자는 고객 본인 명의의 카카오뱅크 계좌로 지급되며, 별도로 응모하지 않아도 된다.

카카오뱅크는 다음달 9일까지 ‘중신용대출’ 또는 ‘중신용 플러스 대출’ 등을 신규로 받은 중저신용 고객 (KCB기준 820점 이하)에게 첫 달 이자를 지원한다. 카카오뱅크가 지난 6월부터 8월까지 중저신용 고객에게 지원한 이자 지원 금액은 약 28억원으로, 총 7만1000여명이 혜택을 받았다. 중저신용 고객 대출 공급을 더 확대할 전망인 만큼 이자 지원 금액도 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

‘26주적금’에 가입한 중·저신용 고객에게는 이자를 두배 지급하는 프로모션도 다음달 9일까지 진행한다. 대출 여부와는 관계 없이, 카카오뱅크의 ‘내신용정보’를 조회하여 신용점수가 820점보다 낮음을 확인한 후 26주적금에 가입하고 만기를 달성하면 본인 명의 카카오뱅크 계좌로 이자만큼 캐시백을 받는다. 고객당 신규 1계좌만 가능하다.

카카오뱅크 관계자는 “지속적인 신용평가모형 고도화를 통해 상환 능력 평가 역량을 강화하여 중·저신용 고객에게 금리단층 해소 및 대출 기회 확대 등의 결과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

