현대차, 차량용 반도체 부품 수급 차질…아산공장 가동 중단

[아시아경제 이민지 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 2,500 등락률 -1.17% 거래량 174,127 전일가 213,000 2021.09.09 10:51 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"총수 직접 소매걷은 '국가대표' 협의체…"수소 생태계 경쟁력 높일것"(종합)핸즈코퍼레이션, 현대차·기아와 590억원 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급 계약 close 는 차량용 반도체 부품 수급 차질로 자동차 제조가 어려워 12일까지 아산공장의 생산을 중단한다고 9일 공시했다. 생산 중단분야의 매출액은 7조원으로 이는 지난해 매출액 대비 6.77%에 달한다. 생산재개 예정일자는 오는 13일이다.

회사 측은 “생산중단 분야의 매출액은 지난해 완성차 매출액 기준”이라며 “생산재개 예정일자는 내부 상황에 따라 변경될 것”이라고 말했다.

