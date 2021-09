"中정부 연계 계정, 美서 코로나 항의시위 조장"

[아시아경제 조유진 기자] 중국 정부와 연계된 소셜미디어 계정들이 미국에서 아시아계 증오범죄와 코로나19 관련 가짜뉴스를 퍼트리며 항의시위를 조장하고 있다는 조사결과가 나왔다.

8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 미국의 사이버보안업체 맨디언트와 구글이 낸 보고서를 인용해 이같이 보도했다.

보고서에 따르면 페이스북, 유튜브, 트위터 등 10여개 소셜미디어에 개설된 계정 수천개가 아시아계 미국인들을 상대로 인종차별에 항의하는 거리 시위 참여를 독려했다.

이들 계정은 아시아계 미국인들에게 지난 4월24일 뉴욕시에서 열리는 집회에 나가 코로나19가 중국의 실험실에서 고의로 만들어진 것이라는 가설에 맞서 싸우라고 부추겼다.

이들은 또 코로나19가 중국이 아닌 미국에서 처음 발생했다는 주장과 미국에서 승인된 코로나19 백신의 부작용에 대한 가짜 뉴스를 퍼뜨린 것으로 조사됐다.

맨디언트와 구글은 이러한 활동이 중국 정부의 소행이라고 단정짓지는 않았으나, "정부 기관을 직접 통해서든 아니면 제3의 업체를 통해서든 (중국)정부의 후원자가 지원한 것이 확실시된다"고 말했다.

이들 계정은 지난 2019년 홍콩 민주화 시위를 방해하는 활동에도 연루된 것으로 사이버 보안업계는 보고 있다.

현재 페이스북, 유튜브, 트위터 등은 문제가 된 가짜 계정들을 정지시켰다고 연구진은 전했다.

이러한 중국 연루 온라인 조직의 활동은 지난 2016년 미 대선을 앞두고 사회 분열을 조장한 러시아를 연상시킨다고 WSJ이 지적했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr