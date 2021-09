美 SEC, 가상화폐 규제 본격화…"코인베이스 대출 프로그램 조사"

"미등록된 투자 상품"

거래소, 당국 감독 '부적절' 반발

[아시아경제 김수환 기자] 미국 최대 가상화폐 거래소인 코인베이스가 가상자산을 빌려주는 고객에게 이자를 제공하겠다는 대출 프로그램을 내놓자 미 증권감독 당국이 해당 프로그램은 미등록된 투자 상품이라며 조사에 나섰다.

8일(현지시간) 블룸버그 통신과 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 코인베이스는 자사 블로그를 통해 미 증권거래위원회(SEC)로부터 자사의 대출 상품과 관련해 소송 가능성을 경고하는 통지서를 받았다며 SEC가 조사에 착수한 상황이라고 밝혔다.

해당 상품은 USD코인 보유자가 코인베이스를 통해 대출 신청자에게 이 코인을 빌려줄 경우 연 4%의 이자를 받을 수 있는 상품이다. USD코인은 기존 가상화폐의 변동성을 줄이기 위해 달러화 가치에 연동하도록 설계된 스테이블코인의 일종이다.

SEC는 이 상품이 투자자보호법에 따라 정부에 등록해야 하는 상품으로 판단한 것으로 보인다고 WSJ은 전했다.

이에 코인베이스 측은 강하게 반발했다. 코인베이스 공동 창업자인 브라이언 암스트롱 최고경영자(CEO)는 트위터를 통해 "SEC가 이 상품이 왜 증권의 일종이고 감독을 받아야 할 대상인지 알려주지 않고 있다"고 지적했다.

SEC는 투자자들이 타인의 작업을 통해 수익을 얻는 모든 행위를 대부분 투자 계약으로 간주하고 가상자산 대출 상품 역시 규제 대상이라는 입장이다.

반면 가상화폐 거래소 측은 SEC의 감독 범위가 너무 광범위하고 모호하며 가상자산 관련 기술이 증권당국의 감독을 받는 것은 부적절하다고 반박하고 있다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr