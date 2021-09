공정위 "새롬어패럴, 제품 하자 있다며 하도급대금 5억8000만원 미지급…시정명령"

제품 수령후 10일 이내에 하자여부 서면통지 안해

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회는 ㈜새롬어패럴이 수급사업자에게 의류 제조를 위탁하면서 하도급대금 등이 누락된 서면을 발급하고 하도급대금 약 5억8000만원을 미지급한 행위에 대해 시정명령하기로 결정했다고 9일 밝혔다.

공정위에 따르면 새롬어패럴은 2018년 6월과 9월 수급사업자에게 홈쇼핑 판매용 의류인 블라우스 4종 세트와 구스 다운 점퍼 제조를 위탁하면서 하도급대금과 양 당사자의 서명·기명날인이 누락된 서면을 발급했다.

이는 수급사업자가 위탁에 따른 행위를 시작하기 전에 위탁 목적물의 내용과 하도급 대금 등 법정사항을 기재하고, 양 당사자가 서명 또는 기명날인한 계약 서면을 원사업자가 수급사업자에게 발급하도록 한 하도급에 위반된다.

또 새롬어패럴은 수급사업자로부터 블라우스 4종 세트와 구스 다운점퍼를 수령해 홈쇼핑을 통해 판매하던 중 하자가 있다는 이유로 하도급대금 일부인 5억8269만원을 지급하지 않았다.

새롬어패럴은 블라우스 일부 제품 원단에 주름이 과도하게 잡히고, 일부 구스다운 점퍼의 구스 함량이 미달했다고 주장했다. 하지만 공정위는 새롬어패럴은 목적물 수령 후 10일 이내에 하자존재 사실을 서면으로 통지하지 않았고, 이미 상당수의 제품을 판매해 제품에 중대한 하자가 있다고 단정하기 어렵다고 판단했다.

하도급법에 따르면 원사업자가 목적물 수령일로부터 10일 이내에 수급사업자에게 검사 결과를 서면으로 통지하지 않을 경우 검사에 합격한 것으로 본다.

공정위 관계자는 "이번 조치는 원사업자가 목적물 수령 후 10일 이내에 서면으로 하자 통지를 하지 않았음에도 이후에 하자를 이유로 대금을 미지급한 행위를 제재하였다는 점에 의의가 있다"며 "공정위는 앞으로도 불공정 하도급거래행위에 대한 엄정한 법 집행을 통해 수급사업자가 부당한 불이익을 당하지 않도록 지속적으로 노력할 계획"이라고 말했다.

