올해 최고과학기술인상 권오경 교수…"AMOLED 개발, 디스플레이 강국 이끌어"

과기정통부-한국과청, 10일 과학기술연차대회에서 시상식

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학기술단체총연합회는 9일 2021년 '대한민국최고과학기술인상' 수상자로 권오경(66) 한양대학교 석좌 교수를 선정했다고 밝혔다.

권 교수는 ‘능동형 유기 발광 다이오드(Active Matrix OLED·AMOLED)’ 관련 연구를 통해 세계 최초로 모바일용 AMOLED 디스플레이와 대형 TV용 AMOLED 디스플레이 관련 기술을 개발했다. 특히 현실적으로 불가능하다고 여겨지던 매우 낮은 전류레벨까지 정확히 제어할 수 있는 AMOLED 화소회로와 구동회로를 개발해 모바일용 AMOLED 디스플레이의 양산을 가능하게 만들었다. 또 OLED의 열화까지 보상할 수 있는 AMOLED 화소회로와 구동회로도 개발해 장시간 사용이 가능한 TV용 AMOLED 디스플레이의 양산에도 성공했다.

최근에는 스마트폰, 가상현실(VR) 기기 등 시장에서 요구하는 높은 해상도와 균일한 화질을 보장할 수 있는 AMOLED 디스플레이 관련 최신기술 개발과 상용화를 위해 노력 중이다.

권 교수는 권위 있는 디스플레이 관련 학술지와 학술대회에 총 545건의 논문을 게재했다. 미국 등록 특허 228개를 포함해 418건의 해외 특허와 310건의 국내 특허를 보유하고 있다.

과기정통부는 10일 열리는 '2021년 대한민국과학기술연차대회'에서 권 교수에게 상금 1억원과 대통령 상장을 시상할 예정이다.

