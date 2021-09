고승범 "만기연장·이자상환 유예 금융권과 충분히 논의…빠른 시일 내 결정"(상보)

[아시아경제 이광호 기자]고승범 금융위원장은 9일 "대출 만기연장·이자 상환 유예 조치 연장문제는 방역상황, 실물경제 여건 등을 종합적으로 고려하고, 중소기업·소상공인의 어려움을 충분히 감안해 빠른 시일 내에 결정하겠다"고 말했다.

고 위원장은 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 중소기업·소상공인 단체장과 간담회를 열고 "중소기업·소상공인의 코로나19 극복과 지속 성장을 위한 지원방안을 다각도로 살펴보겠다"며 이같이 밝혔다.

이날 간담회에서 참석자들은 사회적 거리두기 장기화와 최근 금리인상으로 인해 기업활동에 어려움이 가중되고 있다며, 경영여건 정상화에 필요한 시간 등을 고려할 때 이달 말 종료되는 대출 만기연장·이자 상환 유예 조치의 연장이 필요하다고 건의했다.

이에 고 위원장은 "그동안 두 차례 연장해 온 대출 만기장·이자 상환 유예 조치의 추가 연장을 희망하는 중소기업·소상공인들이 많은 것으로 알고 있다"며 "방역상황, 실물경제 여건을 종합적으로 고려하고, 금융권 의견 등도 수렴해 최적의 방안을 모색하겠다"고 답했다.

금융위 집계 결과 지난 6월 25일 기준 중소기업·소상공인에게 지원된 금액은 총 204조4000억원에 달한다. 세부적으로 대출 만기연장 192조5000억원(75만1000건), 원금 상환 유예 11조7000억원(7만6000건), 이자 상환 유예 2000억원(1만5000건) 등이다.

코로나19 4차 유행 전까지만 해도 금융위는 지원 프로그램 종료 후 10월부터 ▲금융사 상환 방안 컨설팅 제공 ▲잔존 만기가 유예 기간보다 짧은 경우 만기 연장 허용 ▲상환 유예 이자에 대한 이자 미부과 ▲중도상환 수수료 없는 조기 상환 ▲차주가 상환 방법·기간 결정 등 연착륙 지원 5대 원칙을 시행할 방침이었다.

하지만 방역 조치가 강화되면서 여당에서도 지원 연장이 불가피하다는 목소리를 내자 금융위는 재연장 카드를 만지기 시작했다.

고 위원장은 중소기업·소상공인 간담회에 이어 10일 5대 금융지주 회장과 간담회를 갖는다. 고 위원장은 이 자리에서 대출 만기연장·이자 상환 유예 재연장에 대해 은행권을 설득하는 데 주력할 것으로 보인다.

쟁점은 이자 상환 유예다. 은행권은 이자 상환이 이뤄지지 않으면 누가 부실차주인지 가려내는 게 불가능해 리스크 관리에 어려움이 많다는 입장이다. 한 시중은행 관계자는 "이자를 받지 않으면 누가 한계 차주인지 은행으로선 알 수가 없다"고 토로했다.

다만 올 상반기에 역대급 실적을 거둔 은행권이 고배당을 추진한 점 등을 고려하면 금융당국의 재연장 요청을 거절하긴 쉽지 않을 전망이다.

금융위는 추석 전에 재연장 여부를 확정한다는 계획이다. 이르면 다음주 초엔 결론이 날 것으로 보인다.

