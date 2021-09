롯데, 육군 15사단에 ‘청춘책방’ 개소…“장병들의 미래 응원”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데는 9일 육군본부와 강원도 철원 15사단 수색대대에서 장병들의 복무환경 개선을 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다. 롯데는 2023년까지 청춘책방과 자랑스러운 육군 가족상을 후원한다.

롯데는 지난 2016년부터 최전방 일반 전초(GOP), 해안 소초 등에 근무해 상대적으로 문화적 혜택을 누리기 힘든 장병들에게 독서카페 청춘책방 사업을 진행해 왔다. 지금까지 오픈한 57개에 올해 8곳을 추가해 총 65개(육군 58곳, 공군 7곳)로 확대한다. 특히 올해는 기존 독서카페 형태와 달리 군 장병 대부분이 휴대폰 사용이 가능하다는 점을 고려해 전자책 공간과 독서실 공간을 통합한 온라인 학습 공간도 만들었다.

남영신 육군본부 참모총장은 “장병들이 청춘책방에서 자기개발을 통해 꿈을 성취할 수 있게 되기를 기대한다”며 “육군 역시 장병들의 군 복무가치 재고를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

이동우 롯데지주 대표이사는 “장병들이 군복무 기간 동안 틈틈이 미래를 준비하는데 롯데가 조금이나마 도움이 되어 보람을 느낀다”며 “코로나19 상황에서 청춘책방이 장병들의 힐링 공간이 되기를 바란다”고 말했다.

