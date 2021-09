레고랜드 코리아 리조트 "레고 브릭 7만여개로 완공된 리조트 구현"

[아시아경제 김유리 기자] 내년 봄 개장을 준비 중인 레고랜드 코리아 리조트가 완공된 '파크 모형'을 국내에서 처음으로 공개했다.

해당 파크 모형은 레고랜드 테마파크와 레고랜드 호텔 등 전체 리조트 전경을 레고 브릭으로 구현한 것이다. 이 모형에는 약 7만여개의 레고 브릭이 사용됐으며 레고 모형 디자이너 및 전문가 5명이 한 달여 간 작업 끝에 완성했다.

이번에 공개된 모형에서는 레고랜드 테마파크를 구성하는 7개 테마 구역인 ▲브릭토피아 ▲브릭 스트리트 ▲레고 시티 ▲레고 닌자고 해적의 바다 ▲레고 캐슬 ▲미니랜드 등을 비롯해 각 구역에 들어서는 약 40여개 놀이기구와 어트랙션의 완성된 모습을 미리 엿볼 수 있다.

레고랜드 코리아 리조트의 파크 모형은 오는 23일부터 29일까지 서울 강남역 근처에 위치한 LG유플러스의 복합문화공간 '일상비일상의틈'에서 일반 소비자를 대상으로 공개된다. 리조트 측은 전시를 통해 국내 최초 글로벌 테마파크에 대한 기대감을 높인다는 계획이다.

한편 해당 파크 모형은 8일 레고랜드 코리아 리조트와 LG유플러스 간 마케팅 파트너십을 위한 업무 협약을 체결하는 자리에서 처음 공개됐다. 협약식은 LG유플러스 용산 사옥에서 김영필 레고랜드 코리아 리조트 사장, 황현식 LG유플러스 대표 등 주요 인사가 참석한 가운데 진행됐다. 이번 협약식에서는 온라인 화상 조인식을 진행, 양 사 직원들뿐 아니라 레고랜드 대표 캐릭터인 마이크와 에이미까지 참여해 양 사의 파트너십 협약 체결을 축하했다.

이번 협약으로 레고랜드 코리아 리조트는 LG유플러스 고객에게 자유이용권 20% 할인을 비롯한 다양한 혜택을 제공하며 마케팅 파트너십을 맺은 LG유플러스는 ▲인터넷, IPTV, IoT 등 통신 솔루션 독점 공급 ▲테마파크에 증강현실(AR) 기술을 접목한 콘텐츠 ▲다목적 유모차 (Trike)와 스마트 벤치 등 리조트 내 편의 서비스 제공 ▲공동 마케팅을 추진할 예정이다.

김영필 레고랜드 코리아 리조트 사장은 "이번 협약식에서 레고랜드 코리아 리조트의 완성된 모습을 처음 공개하게 돼 기쁘다"며 "내년 개장까지 만반의 준비를 다해 고객에게 최고의 경험을 선사할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

